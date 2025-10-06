Szabadon mászkál a szexuális ragadozó, nagy erőkkel keresik ezt a mezőtúri férfit – mutatjuk a fotóját!

október 6., hétfő

Kiskorú ellen elkövetett szexuális erőszak és kábítószer birtoklása. Több súlyos bűncselekmény elkövetése miatt is elfogatóparancsot adtak ki egy mezőtúri férfi ellen, akit még mindig nem sikerült kézre kerítenie a hatóságnak. Mutatjuk a fotóját és a részleteket!

A 26 éves férfi Mezőtúron született, de a Szolnoki Törvényszék és a Budai Központi Kerületi Bíróság is körözést rendelt el ellene. A mezőtúri férfi neve többször is felbukkan a rendőrség adatbázisában, például szexuális erőszakkal összefüggésben is.

Aki felismeri a képen látható, körözés alatt álló férfit, az keresse a rendőrséget! Szexuális erőszak miatt is körözik 
Szexuális erőszak miatt is körözik a mezőtúri férfit

Horváth Dániel ellen két rendbeli bűncselekmény elkövetése miatt is elfogató parancsot adtak ki. Az első körözést a Szolnoki Törvényszék adta ki 2021. július 7-én, majd 2023. március 31-én a Budai Központi Kerületi Bíróság is elfogatóparancsot adott ki ellene. 

Első rendbeli bűntette: szexuális erőszak 18. életévét be nem töltött személy sérelmére.

Második rendbeli bűntette: kábítószer birtoklása.

Hogyan lehet segíteni a rendőrséget?

Hiába tett közzé a rendőrség körözési képet is, a férfi tartózkodási helye továbbra is ismeretlen. A hatóság a lakosság segítségét kéri: aki felismeri a férfit, hívja a 0656/550-380 vagy 0656/795-971-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést a rendőrségen személyesen. Továbbá bejelentését megteheti közvetlenül a Police.hu oldalán is.

Rendszerint van vármegyei a toplistán

Többször is írtunk már hírportálunkon arról, hogy éppen kik ellen folytat hajtóvadászatot a rendőrség. Az országos körözési toplista ötvenes mezőnyében gyakran fordulnak elő vármegyénkből származó személyek, akik ellen friss vagy már régebbi elfogatóparancs van érvényben.

Különös ismertetőjegye: tetovált

Megesik, hogy különös ismertetőjeggyel is bírnak a körözött személyek. Mint például annak a férfinak az esetében, aki hónapok óta bujkál a hatóságok elől. A törökszentmiklósi körözött férfi fotóim jól látszik, hogy arcán és nyakán is karakteres tetoválásokat visel – ennek ellenére még őt sem sikerült elkapni...

 

