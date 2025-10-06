Szabadon mászkál a szexuális ragadozó, nagy erőkkel keresik ezt a mezőtúri férfit – mutatjuk a fotóját!

A 26 éves férfi Mezőtúron született, de a Szolnoki Törvényszék és a Budai Központi Kerületi Bíróság is körözést rendelt el ellene. A mezőtúri férfi neve többször is felbukkan a rendőrség adatbázisában, például szexuális erőszakkal összefüggésben is.

Aki felismeri a képen látható, körözés alatt álló férfit, az keresse a rendőrséget! Szexuális erőszak miatt is körözik

Szexuális erőszak miatt is körözik a mezőtúri férfit

Horváth Dániel ellen két rendbeli bűncselekmény elkövetése miatt is elfogató parancsot adtak ki. Az első körözést a Szolnoki Törvényszék adta ki 2021. július 7-én, majd 2023. március 31-én a Budai Központi Kerületi Bíróság is elfogatóparancsot adott ki ellene.

Első rendbeli bűntette: szexuális erőszak 18. életévét be nem töltött személy sérelmére.

Második rendbeli bűntette: kábítószer birtoklása.

Hogyan lehet segíteni a rendőrséget?

Hiába tett közzé a rendőrség körözési képet is, a férfi tartózkodási helye továbbra is ismeretlen. A hatóság a lakosság segítségét kéri: aki felismeri a férfit, hívja a 0656/550-380 vagy 0656/795-971-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést a rendőrségen személyesen. Továbbá bejelentését megteheti közvetlenül a Police.hu oldalán is.

