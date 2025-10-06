27 perce
Szabadon mászkál a szexuális ragadozó, nagy erőkkel keresik ezt a mezőtúri férfit – mutatjuk a fotóját!
Kiskorú ellen elkövetett szexuális erőszak és kábítószer birtoklása. Több súlyos bűncselekmény elkövetése miatt is elfogatóparancsot adtak ki egy mezőtúri férfi ellen, akit még mindig nem sikerült kézre kerítenie a hatóságnak. Mutatjuk a fotóját és a részleteket!
A 26 éves férfi Mezőtúron született, de a Szolnoki Törvényszék és a Budai Központi Kerületi Bíróság is körözést rendelt el ellene. A mezőtúri férfi neve többször is felbukkan a rendőrség adatbázisában, például szexuális erőszakkal összefüggésben is.
Szexuális erőszak miatt is körözik a mezőtúri férfit
Horváth Dániel ellen két rendbeli bűncselekmény elkövetése miatt is elfogató parancsot adtak ki. Az első körözést a Szolnoki Törvényszék adta ki 2021. július 7-én, majd 2023. március 31-én a Budai Központi Kerületi Bíróság is elfogatóparancsot adott ki ellene.
Első rendbeli bűntette: szexuális erőszak 18. életévét be nem töltött személy sérelmére.
Második rendbeli bűntette: kábítószer birtoklása.
Hogyan lehet segíteni a rendőrséget?
Hiába tett közzé a rendőrség körözési képet is, a férfi tartózkodási helye továbbra is ismeretlen. A hatóság a lakosság segítségét kéri: aki felismeri a férfit, hívja a 0656/550-380 vagy 0656/795-971-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést a rendőrségen személyesen. Továbbá bejelentését megteheti közvetlenül a Police.hu oldalán is.
Rendszerint van vármegyei a toplistán
Többször is írtunk már hírportálunkon arról, hogy éppen kik ellen folytat hajtóvadászatot a rendőrség. Az országos körözési toplista ötvenes mezőnyében gyakran fordulnak elő vármegyénkből származó személyek, akik ellen friss vagy már régebbi elfogatóparancs van érvényben.
Különös ismertetőjegye: tetovált
Megesik, hogy különös ismertetőjeggyel is bírnak a körözött személyek. Mint például annak a férfinak az esetében, aki hónapok óta bujkál a hatóságok elől. A törökszentmiklósi körözött férfi fotóim jól látszik, hogy arcán és nyakán is karakteres tetoválásokat visel – ennek ellenére még őt sem sikerült elkapni...
