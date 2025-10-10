1 órája
Hatalmas balhé egy szolnoki benzinkúton: mindent szétvert egy őrjöngő férfi, és ezzel még nem volt vége
Teljesen elveszítette a fejét egy budapesti férfi, aki randalírozni kezdett egy szolnoki benzinkúton. Többmilliós kárt okozott, de még ez sem volt neki elég...
Rongálás bűntette miatt emelt vádat a Szolnoki Járási Ügyészség egy 57 éves férfival szemben, aki bódultan egy benzinkutat vert szét, majd egy autót is megrongált nem messze a szolnoki benzinkúttól.
Letörte a kútfejet, és azzal kezdett ámokfutásba
A vád szerint egy budapesti férfi tavaly május 19-én, a hajnali órákban erősen bódult állapotban megjelent Szolnokon, az egyik benzinkúton, ahol bódultsága miatt randalírozni kezdett. Ámokfutása során letörte az egyik kútfejet, kiborította az egyik szemetes tartalmát, majd a a letört kútfejjel betörte a benzinkút shopjának üvegablakát. És ez még nem volt elég neki: az épület előtti teraszrészt és az azon lévő kerítés elemeket, székeket is széttörte – tájékoztatott az ügy részleteiről dr. Lánczi Rajmund, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.
Több millió forintos a kár a szolnoki benzinkúton
Ámokfutása során több mint 3 millió forint kárt okozott a férfi, aki még ezzel sem elégedett meg. A benzinkútról ugyanis a közelben lévő parkolóba ment, ahol az ott álló egyik személygépkocsi első szélvédőjét betörte, és a jármű jobb oldalát is többször megrúgta – 67 ezer forintos kárt okozva a járműben.
Mint megtudtuk, az ügyészség vádiratában a – többszörös visszaesőnek minősülő, legutóbbi büntetéséből 2022 decemberében szabaduló – vádlottal szemben fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta, továbbá azt, hogy a sértettek polgári jogi igényének is adjon helyt a bíróság. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság hivatott döntést hozni.
