Megszólalt a miniszter

2 órája

Szolnoki buszbaleset: Lázár János teljes körű vizsgálatot rendelt el és fájdalomdíjat ígért

A miniszter elárulta azt is, mi vezetett a szerencsétlenséghez. Lázár János továbbá fájdalomdíjat ígért a szolnoki buszbaleset sérültjeinek.

Rózsa Róbert

Minden részletre kiterjedő vizsgálatot kért a MÁV-csoporttól a szerdai szolnoki buszbalesettel kapcsolatban az építési és közlekedési miniszter. Lázár János szerdai Facebook-posztjában közölte, a vizsgálat eredményétől függetlenül már délelőtt arra utasította a társaságot, hogy méltányossági alapon fizessen fájdalomdíjat a balesetben érintetteknek. Erre a következő napokban a [email protected] címen lesz lehetőség.

Teljeskörű vizsgálatot rendelt el a szolnoki buszbaleset ügyében Lázár János
Fotó: Mészáros János

Lázár János elmondta, mi volt a szolnoki buszbaleset oka

A tárcavezető tájékoztatójában azt írta, jelenlegi tudásuk szerint a sofőr rosszulléte, pillanatnyi eszméletvesztése vezetett a szerencsétlenséghez, nem pedig műszaki ok vagy egyéb körülmény.

Minden ezzel ellentétes sejtetés vagy állítás megalapozatlan, vagy politikailag motivált

– emelte ki.

Hozzátette, az orvosi vizsgálatok után pontosabb képük van a balesetben érintettek állapotáról is. Ezek szerint 18 könnyebb és öt súlyosabb, jellemzően csonttöréssel ellátott sérültje volt a balesetnek. A nyolc napon belül gyógyuló sérüléssel érintettek között van öt kiskorú, a nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel érintettek között pedig egy idős hölgy is, akit gerincsérüléssel ápolnak. A miniszter közlése szerint utóbbi a baleset legsúlyosabb sérültje.

Ezeket a híreket rendkívül komolyan veszem. A területért felelős miniszterként számomra az utasoknak a MÁV-csoport járatain elszenvedett legkisebb sérülése is súlyosabb az elfogadhatónál

– jelentette ki Lázár János, megköszönve a mentésben részt vevők munkáját.

 

