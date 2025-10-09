A szolnoki kábítószer-kereskedő számított a rajtaütésre, de mégsem készült fel rá

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája (KR NNI) a DELTA Program keretében elfogta azt az 51 éves szolnoki kábítószer-kereskedőt, aki a gyanú szerint kilogrammos mennyiségben árusított drogot, és országos hálózatot működtetett. A nyomozók szerint a férfi komoly kapcsolatrendszert épített ki, amelyen keresztül más vármegyékbe is szállított kábítószert.

A szolnoki kábítószer-kereskedő egyáltalán nem lepődött meg, amikor megjelentek házánál a rendőrök

Forrás: Zsaruhírek Facebook-oldala

Nem lepődött meg a rajtaütésen a szolnoki kábítószer-kereskedő

A nyomozók október 3-án csaptak le a férfira, aki – a rendelkezésre álló adatok szerint – a júliusban elfogott két helyi díler felsőbb kapcsolatát jelentette. Az alsóbb szinteken dolgozó kereskedők tőle szerezték be a különféle kábítószereket, amelyeket Szolnokon és más vármegyékben terjesztettek tovább.

A KR NNI tájékoztatása szerint a férfi széles körű kapcsolatrendszert épített ki, és több alkalommal kilogrammos tételeket adott el. Egy-egy üzlettel akár kétmillió forintot is keresett. Amikor a rendőrök megjelentek a házánál, nem lepődött meg, láthatóan számított a rajtaütésre.

A házkutatás során a nyomozók kábítószert, valamint több száz adójegy nélküli cigarettát – mintegy 800 ezer forint értékben – találtak. Lefoglaltak továbbá egy légpuskát, amelyet szakértői vizsgálatra küldtek. A helyszínen tartózkodott egy 27 éves nő is, akit a Szolnoki Járásbíróság korábban hamis tanúzás miatt körözött, így őt is elfogták.

A férfit kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosással gyanúsították meg, míg a pénzügyőrök költségvetési csalás miatt indítottak ellene eljárást. A két ügy párhuzamosan zajlik a KR NNI, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozásában.

A bíróság az 51 éves szolnoki férfit letartóztatta – számolt be róla a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája.

Az ügyben a Szolnok Járási Ügyészség is közleményt adott ki.

Az ügyészség közleménye szerint, a szolnoki férfi 2024-ben kezdett el rendszeresen kábítószert beszerezni és árulni, amelyet főként Szolnokon, de az ország más területein is értékesített. A hatóságok szerint a férfi legalább négy alkalommal, alkalmanként mintegy kétmillió forintért vásárolt egy-egy kilogrammnyi „kristály” nevű kábítószert, amit kisebb adagokban adott el, illetve maga is fogyasztott belőle. A lefoglalt szer hatóanyagtartalma meghaladta a különösen jelentős mennyiség alsó határát.