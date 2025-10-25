Forgalomkorlátozásra kell számítani
3 órája
Súlyos baleset a 4-esen: vaddal ütközött egy teherautó
Vaddal ütközött egy teherautó szombat reggel Törökszentmiklós közelében, a 4-es főút 124-es kilométerénél. A jármű az árokba borult, a szolnoki és törökszentmiklósi tűzoltók a helyszínre vonultak.
Vaddal ütközött egy teherautó Törökszentmiklós külterületén szombat reggel, a 4-es főút 124-es kilométerénél, a Fegyvernek felé vezető oldalon – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A jármű elhagyta az úttestet, és oldalával az árokba borult. A szolnoki hivatásos és törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók vonultak ki a helyszínre. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre