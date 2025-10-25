Súlyos baleset a 4-esen: vaddal ütközött egy teherautó

Vaddal ütközött egy teherautó Törökszentmiklós külterületén szombat reggel, a 4-es főút 124-es kilométerénél, a Fegyvernek felé vezető oldalon – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Vaddal ütközött egy teherautó Törökszentmiklósnál

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

A jármű elhagyta az úttestet, és oldalával az árokba borult. A szolnoki hivatásos és törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók vonultak ki a helyszínre. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani.