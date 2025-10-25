október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Forgalomkorlátozásra kell számítani

16 perce

Súlyos baleset a 4-esen: vaddal ütközött egy teherautó

Címkék#baleset#katasztró­favédelem#teherautó

Vaddal ütközött egy teherautó szombat reggel Törökszentmiklós közelében, a 4-es főút 124-es kilométerénél. A jármű az árokba borult, a szolnoki és törökszentmiklósi tűzoltók a helyszínre vonultak.

Szoljon.hu

Vaddal ütközött egy teherautó Törökszentmiklós külterületén szombat reggel, a 4-es főút 124-es kilométerénél, a Fegyvernek felé vezető oldalon – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

car crash, blue car overturned on the road transport traffic accident
Vaddal ütközött egy teherautó Törökszentmiklósnál
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

A jármű elhagyta az úttestet, és oldalával az árokba borult. A szolnoki hivatásos és törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók vonultak ki a helyszínre. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu