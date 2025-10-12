október 12., vasárnap

Baleset

1 órája

Teljes útzár az M4-esen – több autó ütközött hajnalban

Címkék#baleset#csomópont#autósok#forgalom#M4

Az M4-es autópálya ezen szakaszát teljesen lezárták.

Szoljon.hu
Forrás: Illusztráció

Fotó: Shuterstock.com

Teljes szélességében lezárták az M4-es autópályát a Szolnok felé vezető oldalon, az M0 és a Gyömrő–Üllő csomópontok között. A rendőrség a forgalmat az M0-s csomópontnál tereli le, az autósok nem tudnak az M0-ról az M4-re, Szolnok irányába felhajtani. Kerülni Vecsés–Ecser irányába, a 4-es főúton lehet, majd az Üllő keleti határában lehet visszatérni az autópályára – írja az Útinform.

A helyszíni beszámolók szerint hajnalban, körülbelül kettő óra körül 5–6 autó ütközött, a baleset miatt fél hatra már teljes útzár volt érvényben. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit, a forgalom korlátozásának feloldásáig torlódásra kell számítani az érintett szakaszon.

 

