október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kegyeletsértés

47 perce

Gyalázatos dolgot műveltek a temetőben az éjszaka besurranó sötét alakok

Címkék#lopás#tolvaj#rendőrség#temető

A rendőrséghez fordult Tiszaszentimre polgármestere. Temetői tolvajok kegyeletsértő dolgot tettek a községben.

Rózsa Róbert

Elkeserítő ügyben fordult a rendőrséghez a minap Fodor Gusztáv, Tiszaszentimre polgármestere. A településvezető arról tájékoztatta az egyenruhásokat, hogy temetői tolvajok garázdálkodnak az egyébként btemetői tolvaj, temető, Tiszaszentimre, rendőrség, lopás, Tiszafüredi Rendőrkapitányságékés faluban.

Hihetetlen kegyeletsértést hajtottak végre a temetői tolvajok Tiszaszentimrén
Temetői tolvajok garázdálkodnak Tiszaszentimrén
Fotó: Vajda János / boon.hu / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Temetői tolvajok lopkodnak Tiszaszentimrén

„Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett arról, hogy éjszakánként a temetőinkből virágokat, csokrokat és gyertyákat lopnak el. Ez a viselkedés nemcsak törvénysértő, hanem kegyeletsértő és gyalázatos is, amely minden jóérzésű embert mélyen felháborít” – fogalmazott az ügyben csütörtökön, a település oldalán a polgármester.

Hozzátette, a problémát jelezte a Tiszafüredi Rendőrkapitányság felé, továbbá értesítette a körzeti megbízottakat és a tiszaszentimrei polgárőrséget is, akik ígéretet tettek arra, hogy fokozott figyelemmel kísérik a temetőik környékét.

Mindezek mellett arra kérte a helybelieket, hogy legyenek éberek, ha gyanúsat tapasztalnak, jelezzék azonnal. A polgármester leszögezte, hogy minden bejelentést kivizsgálnak, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lopásoknak véget vessenek.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu