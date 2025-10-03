47 perce
Gyalázatos dolgot műveltek a temetőben az éjszaka besurranó sötét alakok
A rendőrséghez fordult Tiszaszentimre polgármestere. Temetői tolvajok kegyeletsértő dolgot tettek a községben.
Elkeserítő ügyben fordult a rendőrséghez a minap Fodor Gusztáv, Tiszaszentimre polgármestere. A településvezető arról tájékoztatta az egyenruhásokat, hogy temetői tolvajok garázdálkodnak az egyébként btemetői tolvaj, temető, Tiszaszentimre, rendőrség, lopás, Tiszafüredi Rendőrkapitányságékés faluban.
Temetői tolvajok lopkodnak Tiszaszentimrén
„Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett arról, hogy éjszakánként a temetőinkből virágokat, csokrokat és gyertyákat lopnak el. Ez a viselkedés nemcsak törvénysértő, hanem kegyeletsértő és gyalázatos is, amely minden jóérzésű embert mélyen felháborít” – fogalmazott az ügyben csütörtökön, a település oldalán a polgármester.
Hozzátette, a problémát jelezte a Tiszafüredi Rendőrkapitányság felé, továbbá értesítette a körzeti megbízottakat és a tiszaszentimrei polgárőrséget is, akik ígéretet tettek arra, hogy fokozott figyelemmel kísérik a temetőik környékét.
Mindezek mellett arra kérte a helybelieket, hogy legyenek éberek, ha gyanúsat tapasztalnak, jelezzék azonnal. A polgármester leszögezte, hogy minden bejelentést kivizsgálnak, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lopásoknak véget vessenek.
