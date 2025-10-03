Gyalázatos dolgot műveltek a temetőben az éjszaka besurranó sötét alakok

Elkeserítő ügyben fordult a rendőrséghez a minap Fodor Gusztáv, Tiszaszentimre polgármestere. A településvezető arról tájékoztatta az egyenruhásokat, hogy temetői tolvajok garázdálkodnak az egyébként békés faluban.

Temetői tolvajok garázdálkodnak Tiszaszentimrén

„Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett arról, hogy éjszakánként a temetőinkből virágokat, csokrokat és gyertyákat lopnak el. Ez a viselkedés nemcsak törvénysértő, hanem kegyeletsértő és gyalázatos is, amely minden jóérzésű embert mélyen felháborít” – fogalmazott az ügyben csütörtökön, a település oldalán a polgármester.

Hozzátette, a problémát jelezte a Tiszafüredi Rendőrkapitányság felé, továbbá értesítette a körzeti megbízottakat és a tiszaszentimrei polgárőrséget is, akik ígéretet tettek arra, hogy fokozott figyelemmel kísérik a temetőik környékét.

Mindezek mellett arra kérte a helybelieket, hogy legyenek éberek, ha gyanúsat tapasztalnak, jelezzék azonnal. A polgármester leszögezte, hogy minden bejelentést kivizsgálnak, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lopásoknak véget vessenek.