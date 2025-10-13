október 13., hétfő

Bűncselekmény

1 órája

Mindenki róluk beszél a városban, ezzel a különös módszerrel dolgoznak a tiszaföldvári tolvajok

#Tiszaföldvár#tiszaföldvári tolvajpár#bűncselekmény

Fényes nappal járják Tiszaföldvár utcáit, a zárt kapu sem akadály számukra, hogy bejussanak a portákra. A tiszaföldvári tolvajok nem ismeretlenek a helyieknek.

Major Angéla

Tiszaföldvári tolvajok szolgáltatnak témát vármegyénkben. A város lakói már egymást figyelmeztetik a közösségi oldalon. Mint kiderült, a fiatal pár folyamatosan járja a várost, és több alkalommal is látták őket, amint illetéktelenül bemennek kertes házak udvarára. A zárt kapu sem jelent nekik akadályt, a duó női tagja bemászik a kerítésen, miközben a férfi kint marad és figyeli az utat – így dolgozik a páros, akiket már többen felismertek a környéken.

A tiszaföldvári tolvajok nem ismernek lehetetlent, bárhová bemásznak.
A tiszaföldvári tolvajok fényes nappal járják a várost, figyelik a portákat, kerítésen keresztül is átmásznak, hogy bejussanak a kiszemelt helyre
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Házról házra járnak a tiszaföldvári tolvajok

A közösségi oldalra feltöltött videó gyorsan indulatokat váltott ki. A felvételen jól látható ugyanis, ahogy a nő gyors mozdulatokkal átmászik a kerítésen, a társa pedig a kapunál vár, és a környéket figyeli. A videó alapján többen azonosították a szereplőket.

A bejegyzések alapján a páros a Bezerédi úton, az Árpád úton, a Döbrei úton, a Malom útnál és Virághegyen bukkant fel a napokban, és a környező településeken is látták már őket. A helyiek szerint élelmet, flakonokat visznek el, és gyakran forgatják fel a kukákat is. A hozzászólásokban sokan tehetetlenségüknek és felháborodásuknak adnak hangot. A lakosok egymást figyelmeztetik, és azt kérik, mindenki zárja kapuját, figyeljen a szomszédaira, és ha gyanús mozgást lát, továbbá jelezzék, merre látták őket.

– Én nem az élelmet sajnálom, hanem, hogy kérés nélkül bemennek a portákra és elviszik, amit látnak. Fényes nappal is lopnak, nem számít nekik semmi. Nálunk még nem jártak, de ha meglátom őket, biztosan feljelentést teszek – írta egy helyi lakó.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A rendőrség kéri a lakókat, tegyenek bejelentést

Hírportálunk az elszaporodó esetek kapcsán megkereste a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Tájékoztatásuk szerint eddig nem történt hivatalos bejelentés. A hatóság felhívja a figyelmet, hogy amennyiben bárki bűncselekmény áldozata lesz vagy észleli azt, jelentse be a rendőrségen, hogy elindulhasson a hivatalos eljárás.

Korábban, a közösségi oldalon posztolt esetek kapcsán már beszámoltunk arról, hogy a Facebook-bejegyzés nem minősül hivatalos feljelentésnek, így a nyilvános posztolás önmagában nem indítja el a rendőrségi eljárást. Hívják a 112-es segélyhívó számot.

 

