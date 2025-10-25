Brutális lövöldözés a vendéglőben: az egész tárat beleeresztette a menekülő édesanyába a tettes

Két évtizede még gyönyörűséges kastélyáról, tiszta utcácskáiról és szépülő üdülőkörzetéről volt ismert Tiszaroff. A település akkori csendes életét azonban 2006. október 10-én, kedden este drámai események zavarták meg. Egy férfi a fegyvereivel több lövést eresztett egykori párjába, annak akkori kedvesébe, és a kétgyermekes nő nagyobbik fiába. A tiszaroffi lövöldözés meghökkentő végeredménnyel zárult.

A 2006 októberében lezajlott tiszaroffi lövöldözés-sorozat a falu Party Zóna nevű ikonikus vendéglátóhelyén kezdődött

Forrás: Új Néplap-archív

A kis híján végzetes események közvetlen előzménye, hogy a western-antihős, a 2006-ban 53 esztendős W. Sándor évekkel korábban költözött Budapestről a Tisza-parti község üdülőkörzetébe. Itt ismerkedett meg későbbi élettársával és annak gyermekeivel, a sértettek egy részével A lövöldözések után másnap készült helyszíni tudósításunk beszédes volt a történtek megértésében.

– Nem sokáig éltek együtt, talán csak egy évig – mesélt az előzményekről húsz évvel ezelőtt a szerencsétlenül járt N. Katalin (32) volt osztálytársa, majd hozzátette: nagyon rendes, dolgos asszonyka (volt).

Mindegy amúgy, hogy meddig éltek együtt, de Kati nem érdemelte meg, hogy úgy lőjék le, mint egy kutyát!

– vélekedett a nő akkor, megfogalmazva a későbbi bírósági tárgyalásra beidézett több szemtanú egyhangú véleményét is.

– Körbejárta a falu utcáit, és már reggel azt hangoztatta, hogy estére kinyírja az egész családot! Csak azt nem értem, miért volt erre szükség, ha már három hete különváltak! Ráadásul Sándor költöztette el Katit a lakásából. Még szerencse, hogy az ámokfutás idején a kilencéves gyerek a nagymamánál volt – magyarázta ezt akkoriban egy helybéli férfi.

A meglőtt hölgy a legendás Party Zóna vendéglőben dolgozott

A családi tragédiáról a hajdan volt ikonikus Party Zóna vendéglő egyik törzsvendége is beszámolt, anno. Ebből egy valóságos westernjelenet kerekedett ki.

– Kati a sörözőben dolgozott. Itt volt fia, N. Norbert is, valamint Kati jelenlegi kedvese, aki a tiszaroffi vésztározó építésénél dolgozik. Kora este megérkezett Sándor. Szerintem eléggé italos állapotban volt. Hangos szóváltás, majd talán verekedés is volt, és jöttek a lövések. Sanyi a sörözőből az ablakon keresztül kifelé lőtt, majd kiszaladt a menekülők után. Kivégzésszerűen lőtt Kati párjába és fiába. Katalin menekülni próbált, egy vendég segítségével gépkocsival hajtottak el. Sanyi meg utánuk a terepjárójával…