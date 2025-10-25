1 órája
Brutális lövöldözés a vendéglőben: az egész tárat beleeresztette a menekülő édesanyába a tettes
Jövőre lesz húsz esztendeje, hogy tiszaroffi ámokfutása következtében több emberen elkövetett emberölés-kísérlet megalapozott gyanúja miatt a rendőrök őrizetbe vették W. Sándor 53 éves budapesti lakost. A western-filmeket idéző tiszaroffi lövöldözés a brutalitása miatt az egész országot megdöbbentette – ezt az esetet idézzük fel.
Két évtizede még gyönyörűséges kastélyáról, tiszta utcácskáiról és szépülő üdülőkörzetéről volt ismert Tiszaroff. A település akkori csendes életét azonban 2006. október 10-én, kedden este drámai események zavarták meg. Egy férfi a fegyvereivel több lövést eresztett egykori párjába, annak akkori kedvesébe, és a kétgyermekes nő nagyobbik fiába. A tiszaroffi lövöldözés meghökkentő végeredménnyel zárult.
A kis híján végzetes események közvetlen előzménye, hogy a western-antihős, a 2006-ban 53 esztendős W. Sándor évekkel korábban költözött Budapestről a Tisza-parti község üdülőkörzetébe. Itt ismerkedett meg későbbi élettársával és annak gyermekeivel, a sértettek egy részével A lövöldözések után másnap készült helyszíni tudósításunk beszédes volt a történtek megértésében.
– Nem sokáig éltek együtt, talán csak egy évig – mesélt az előzményekről húsz évvel ezelőtt a szerencsétlenül járt N. Katalin (32) volt osztálytársa, majd hozzátette: nagyon rendes, dolgos asszonyka (volt).
Mindegy amúgy, hogy meddig éltek együtt, de Kati nem érdemelte meg, hogy úgy lőjék le, mint egy kutyát!
– vélekedett a nő akkor, megfogalmazva a későbbi bírósági tárgyalásra beidézett több szemtanú egyhangú véleményét is.
– Körbejárta a falu utcáit, és már reggel azt hangoztatta, hogy estére kinyírja az egész családot! Csak azt nem értem, miért volt erre szükség, ha már három hete különváltak! Ráadásul Sándor költöztette el Katit a lakásából. Még szerencse, hogy az ámokfutás idején a kilencéves gyerek a nagymamánál volt – magyarázta ezt akkoriban egy helybéli férfi.
A meglőtt hölgy a legendás Party Zóna vendéglőben dolgozott
A családi tragédiáról a hajdan volt ikonikus Party Zóna vendéglő egyik törzsvendége is beszámolt, anno. Ebből egy valóságos westernjelenet kerekedett ki.
– Kati a sörözőben dolgozott. Itt volt fia, N. Norbert is, valamint Kati jelenlegi kedvese, aki a tiszaroffi vésztározó építésénél dolgozik. Kora este megérkezett Sándor. Szerintem eléggé italos állapotban volt. Hangos szóváltás, majd talán verekedés is volt, és jöttek a lövések. Sanyi a sörözőből az ablakon keresztül kifelé lőtt, majd kiszaladt a menekülők után. Kivégzésszerűen lőtt Kati párjába és fiába. Katalin menekülni próbált, egy vendég segítségével gépkocsival hajtottak el. Sanyi meg utánuk a terepjárójával…
A vádirat tényállás így részletezte a rémtettet: W. Sándor 2006 őszén a budapesti ecseri piacon két pisztolyt és azokhoz tartozó lőszereket vásárolt, a lőfegyverek tartásához engedélye azonban nem volt. A fegyvereket rendszeresen magánál tartotta. W. ekkor már jó ideje N. Katalinnal élt Tiszaroffon, aki pultosként dolgozott a legendás Party Zóna vendéglőben. A nő időközben megismerkedett a tiszaroffi árvíztározó építésénél dolgozó Cs. Ferenccel, akivel viszonyba keveredett, s ezért úgy döntött, elköltözik W. Sándortól. Utóbbiból ez váltotta ki azt a dühöt, ami miatt bíróság elé került.
A jogerősen megállapított tényállás szerint Cs. Ferenc 2006. október 6-án 18 óra körül érkezett a Party Zóna vendéglátóhoz a terepjárójával, hogy elvigye az asszonyt. A kocsiban ült Katalin fia is. Amikor Cs. belépett a szórakozóhelyre, a már ott tartózkodó W. Sándor becsmérlő megjegyzéseket tett rá, a sértegetéseit pedig, akárcsak a valamire való western-filmek jeleneteiben, két pisztolylövéssel nyomatékosította. A lövések Cs. Ferencet érték. A meglőtt férfinek volt még arra ereje, hogy kirohanjon a vendéglőből. Ám W. utánaeredt, többször is rálőtt, s még egyszer eltalálta a hátán. Cs. az autóhoz érve beugrott a járműbe, ám a vádlott a visszapillantó-tükörbe kapaszkodva kétszer is belőtt a kocsiba. Ekkor sebezte meg Katalin fiát a vállán.
A tiszaroffi lövöldözésnek egy helyi rendőr vetett véget
Katalin mindeközben a Party Zónából a hátsó ajtón át próbált elmenekülni. W. Sándor azonban utána rohant, és a tiszai kikötőnél utolérve elverte őt, ám az odasereglő szemtanúk rimánkodására mégiscsak elengedte. A bántalmazott asszony ezután a helyi körzeti megbízotthoz futott, akinek elmondta a történteket, és kérte, hogy menjen a sörözőhöz, mert nagy baj van. A körzeti megbízott szolgálati járművéhez tartott, Katalin pedig az őt szállító ismerős autójába készült visszaülni.
Épp ekkor érkezett a helyszínre W. Sándor, s újabb lövöldözésbe kezdett. Célpontja az az autó volt, amelyben Katalin ült. A nő kiszállt, rohanni kezdett a rendőrautó felé. A vádlott futott utána, közben folyamatosan lőtt rá. Katalin hirtelen megállt és szembe fordult W. Sándorral, aki többször is meglőtte. A nő összeesett, W. pedig az egész tárat belelőtte. Ekkorra ért oda a körzeti megbízott, aki fegyverét ráfogva felszólította a lövöldözőt, hogy adja meg magát. N. Katalint öt lövés találta el.
Meglepően enyhe jogerős ítélet született
Csodával határos módon a többszörös életmentő műtéteken átesett sértettek valamennyien túlélték az eseményeket. A Party Zóna vendéglő egy évre a „westernjelenetek” után porig égett.
Furcsamód N. Katalin a történtek után többször is hangoztatta: megbocsát W. Sándornak. Más enyhítő körülmény mellett emiatt döntött úgy a Debreceni ítélőtábla 2008 decemberében, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság által első fokon
- több emberen elkövetett emberölési kísérlet;
- illetve egyéb bűntettek miatt
W. Sándorra kiszabott 15 év fegyházban letöltendő szabadságvesztés büntetést másod fokon, jogerősen 12 évre enyhítette…
Ha egyéb hátráltató körülmények időközben nem vetődtek fel, úgy a tiszaroffi westernantihős már hosszú évek óta szabadlábon, köztünk él!
