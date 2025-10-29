október 29., szerda

Baleset

40 perce

Kukoricával borította be az úttestet egy traktor Jászfényszarun – galériával

Címkék#közlekedési baleset#traktor#pótkocsi

Felborult a pótkocsija, amely teljesen keresztbe állt a forgalmas szakaszon.

Kiss Ádám

Felborult egy kukoricát szállító traktor pótkocsija kedden kora délután Jászfényszarun, a Szabadság úton. Rakománya az útra borult.

Keresztbe fordult a traktor és pótkocsija Jászfényszarun
Fotó: Jászberényi HTP

A jászfényszarui önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, majd a jászberényi hivatásos egységek segítségével visszaállították a pótkocsit a kerekeire.

A traktor tulajdonosa egy másik vontatót és rakodógépet is a helyszínre küldött, így a kukoricát rövid időn belül eltakarították az úttestről, helyreállítva a forgalom biztonságát.

 

