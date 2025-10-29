Baleset
40 perce
Kukoricával borította be az úttestet egy traktor Jászfényszarun – galériával
Felborult a pótkocsija, amely teljesen keresztbe állt a forgalmas szakaszon.
Felborult egy kukoricát szállító traktor pótkocsija kedden kora délután Jászfényszarun, a Szabadság úton. Rakománya az útra borult.
A jászfényszarui önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, majd a jászberényi hivatásos egységek segítségével visszaállították a pótkocsit a kerekeire.
A traktor tulajdonosa egy másik vontatót és rakodógépet is a helyszínre küldött, így a kukoricát rövid időn belül eltakarították az úttestről, helyreállítva a forgalom biztonságát.
