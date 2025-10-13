október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

1 órája

Percek alatt megsemmisült a tűzben egy épület Cibakházán

Címkék#tűz#tárolóépület#melléképület

Súlyos tűzeset rázta meg Cibakházát. Egy melléképület teljesen leégett, és a lángok egy közeli tárolót is felemésztettek.

Kiss Ádám

Teljesen leégett egy mintegy harminc négyzetméteres melléképület Cibakházán, az Öregszőlő III. útnál. A lángok átterjedtek egy kilenc négyzetméteres, fából készült, nyitott tárolóra is, amely szintén megsemmisült.

LOFI3860
Tűz ütött ki Cibakházán
Fotó: Illusztráció / Löffler Péter

A tűzesethez a kunszentmártoni hivatásos és a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral fékezték meg a tüzet. A beavatkozás közben a tűzoltók három gázpalackot hoztak ki a közeli épületből, a palackokat nem érte hőhatás.

Az egységek jelenleg az utómunkálatokat végzik.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu