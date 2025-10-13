1 órája
Percek alatt megsemmisült a tűzben egy épület Cibakházán
Súlyos tűzeset rázta meg Cibakházát. Egy melléképület teljesen leégett, és a lángok egy közeli tárolót is felemésztettek.
Teljesen leégett egy mintegy harminc négyzetméteres melléképület Cibakházán, az Öregszőlő III. útnál. A lángok átterjedtek egy kilenc négyzetméteres, fából készült, nyitott tárolóra is, amely szintén megsemmisült.
A tűzesethez a kunszentmártoni hivatásos és a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral fékezték meg a tüzet. A beavatkozás közben a tűzoltók három gázpalackot hoztak ki a közeli épületből, a palackokat nem érte hőhatás.
Az egységek jelenleg az utómunkálatokat végzik.
