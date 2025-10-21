Már a gázóraszekrény is lángolt pirkadatkor a tiszafüredi háznál, amikor megérkeztek a tűzoltók

október 21., kedd

A tiszafüredi Mák utcában akadt dolga a helyi tűzoltóknak.

Rózsa Róbert
Hétfőre virradóra csaptak fel a lángok a tiszafüredi házban

Fotó: Tiszafüred HTP

Kigyulladt a villanyóraszekrény hétfőre virradó éjjel Tiszafüreden, egy Mák utcai családi házban – tájékoztatott keddi közleményében a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a lángok átterjedtek a ház gázóraszekrényre, egy kukára, de a tűz a családi ház szigetelését is megkapta, mintegy öt négyzetméteren. A lángokat a tiszafüredi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el. Végül a gázszolgáltató szakaszolta ki az ingatlant. A ház lakói ideiglenesen rokonoknál helyezkedtek el.

