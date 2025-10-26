A helyszínre mentő is érkezett
Kazánházból indult a tűz, percek alatt lángba borult a tetőszerkezet Mesterszálláson
A tűz gyorsan átterjedt a tetőszerkezetre és a padlástérre is, a helyszínre több egység is kivonult.
Egy sertéstelep kazánházában keletkezett tűz vasárnap este Mesterszálláson, a Hupadűlőn – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Az esethez kunszentmártoni és mezőtúri hivatásos, illetve helyi önkéntes tűzoltók vonultak. A rajok három vízsugárral eloltották a tetőszerkezetre, illetve a padlástérre is átterjedt lángokat. A helyszínen egy ember tartózkodott, hozzá mentő érkezett.
