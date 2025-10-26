Kazánházból indult a tűz, percek alatt lángba borult a tetőszerkezet Mesterszálláson

Egy sertéstelep kazánházában keletkezett tűz vasárnap este Mesterszálláson, a Hupadűlőn – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A Hupadűlőn, egy sertéstelepen csaptak fel a lángok

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Az esethez kunszentmártoni és mezőtúri hivatásos, illetve helyi önkéntes tűzoltók vonultak. A rajok három vízsugárral eloltották a tetőszerkezetre, illetve a padlástérre is átterjedt lángokat. A helyszínen egy ember tartózkodott, hozzá mentő érkezett.