október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A helyszínre mentő is érkezett

1 órája

Kazánházból indult a tűz, percek alatt lángba borult a tetőszerkezet Mesterszálláson

Címkék#katasztrófavédelem#padlástér#tetőszerkezet#láng

A tűz gyorsan átterjedt a tetőszerkezetre és a padlástérre is, a helyszínre több egység is kivonult.

Szoljon.hu

Egy sertéstelep kazánházában keletkezett tűz vasárnap este Mesterszálláson, a Hupadűlőn – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Silhoutte of a Firefighter
A Hupadűlőn, egy sertéstelepen csaptak fel a lángok
Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Az esethez kunszentmártoni és mezőtúri hivatásos, illetve helyi önkéntes tűzoltók vonultak. A rajok három vízsugárral eloltották a tetőszerkezetre, illetve a padlástérre is átterjedt lángokat. A helyszínen egy ember tartózkodott, hozzá mentő érkezett.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu