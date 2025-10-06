október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

25 perce

Lángok csaptak fel egy autószerelő műhelyben Szolnokon

Címkék#műhely#tűzoltók#tűz

A tűzoltók rövid időn belül eloltották a lángokat.

Kiss Ádám
Lángok csaptak fel egy autószerelő műhelyben Szolnokon

A lángok hamar elterjedtek, a berendezés nagy lánggal égett, és fennállt a veszélye annak is, hogy a tűz átterjed a szomszédos épületekre Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Tűz ütött ki egy szolnoki autószerelő műhelyben, a Százados utcában, mintegy húsz négyzetméteres területen.

A város hivatásos tűzoltói gyorsan a helyszínre érkeztek, és két vízsugárral rövid idő alatt eloltották a lángokat. A füsttel teli helyiségből egy gázpalackot is biztonságba helyeztek.

A tűz következtében egy, a műhelyben parkoló személyautó is megrongálódott.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu