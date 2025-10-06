Lángok csaptak fel egy autószerelő műhelyben Szolnokon

Tűz ütött ki egy szolnoki autószerelő műhelyben, a Százados utcában, mintegy húsz négyzetméteres területen.

A város hivatásos tűzoltói gyorsan a helyszínre érkeztek, és két vízsugárral rövid idő alatt eloltották a lángokat. A füsttel teli helyiségből egy gázpalackot is biztonságba helyeztek.

A tűz következtében egy, a műhelyben parkoló személyautó is megrongálódott.