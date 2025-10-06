1 órája
Lángok csaptak fel egy autószerelő műhelyben Szolnokon
A tűzoltók rövid időn belül eloltották a lángokat.
A lángok hamar elterjedtek, a berendezés nagy lánggal égett, és fennállt a veszélye annak is, hogy a tűz átterjed a szomszédos épületekre Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció
Tűz ütött ki egy szolnoki autószerelő műhelyben, a Százados utcában, mintegy húsz négyzetméteres területen.
A város hivatásos tűzoltói gyorsan a helyszínre érkeztek, és két vízsugárral rövid idő alatt eloltották a lángokat. A füsttel teli helyiségből egy gázpalackot is biztonságba helyeztek.
A tűz következtében egy, a műhelyben parkoló személyautó is megrongálódott.
