Kigyulladt egy lakóház Törökszentmiklósnál, több tűzoltóautó is a helyszínre érkezett

Tűz ütött ki hétfő délután egy Törökszentmiklós külterületén található tanyán, ahol egy mintegy ötven négyzetméteres lakóház lángolt.

A tűzoltók megfékezték a tetőszerkezetre átterjedt lángokat

Fotó: Törökszentmiklós ÖTP

A lángok egy szobából indultak ki, majd gyorsan átterjedtek az épület tetőszerkezetére is. A szolnoki hivatásos és a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók három vízsugárral dolgoztak a tűz megfékezésén, miközben egy gázpalackot biztonságba helyeztek.

A tűzeset idején a házban senki sem tartózkodott.