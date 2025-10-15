Tűz
Kigyulladt egy lakóház Törökszentmiklósnál, több tűzoltóautó is a helyszínre érkezett
Egy külterületi tanya egyik szobájából indultak ki a lángok.
Tűz ütött ki hétfő délután egy Törökszentmiklós külterületén található tanyán, ahol egy mintegy ötven négyzetméteres lakóház lángolt.
A lángok egy szobából indultak ki, majd gyorsan átterjedtek az épület tetőszerkezetére is. A szolnoki hivatásos és a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók három vízsugárral dolgoztak a tűz megfékezésén, miközben egy gázpalackot biztonságba helyeztek.
A tűzeset idején a házban senki sem tartózkodott.
