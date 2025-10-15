október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűz

48 perce

Kigyulladt egy lakóház Törökszentmiklósnál, több tűzoltóautó is a helyszínre érkezett

Címkék#tanya#tűz#tetőszerkezet

Egy külterületi tanya egyik szobájából indultak ki a lángok.

Kiss Ádám

Tűz ütött ki hétfő délután egy Törökszentmiklós külterületén található tanyán, ahol egy mintegy ötven négyzetméteres lakóház lángolt.

A tűzoltók megfékezték a tetőszerkezetre átterjedt lángokat
Fotó: Törökszentmiklós ÖTP

A lángok egy szobából indultak ki, majd gyorsan átterjedtek az épület tetőszerkezetére is. A szolnoki hivatásos és a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók három vízsugárral dolgoztak a tűz megfékezésén, miközben egy gázpalackot biztonságba helyeztek.

A tűzeset idején a házban senki sem tartózkodott.

Az épületben senki sem tartózkodott
Fotó: Törökszentmiklós ÖTP

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu