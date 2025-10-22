Lakóházhoz tartozó kazánház gyulladt ki Besenyszögön

Szerda este tűz ütött ki Besenyszögön, a Vásártér úton. Egy lakóházhoz tartozó, mintegy 10 négyzetméteres kazánház gyulladt ki. A lángok szerencsére nem terjedtek át a főépületre, így sikerült megakadályozni a nagyobb károkat – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A helyszínre a szolnoki hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik két vízsugárral eloltották a tüzet. Jelenleg utómunkálatokat végeznek, hogy kizárják az újragyulladás veszélyét.

A tűzeset során személyi sérülésről nem érkezett hír.