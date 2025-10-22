október 22., szerda

Lángok csaptak fel

1 órája

Lakóházhoz tartozó kazánház gyulladt ki Besenyszögön

A Vásártér útra vonultak a tűzoltók.

Szoljon.hu

Szerda este tűz ütött ki Besenyszögön, a Vásártér úton. Egy lakóházhoz tartozó, mintegy 10 négyzetméteres kazánház gyulladt ki. A lángok szerencsére nem terjedtek át a főépületre, így sikerült megakadályozni a nagyobb károkat – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A helyszínre a szolnoki hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik két vízsugárral eloltották a tüzet. Jelenleg utómunkálatokat végeznek, hogy kizárják az újragyulladás veszélyét.

A tűzeset során személyi sérülésről nem érkezett hír.

 

