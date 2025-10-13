Percek alatt minden lángba borult: három gázpalackot is kimentettek az égő cibakházi épületből

Kigyulladt egy közel húsz négyzetméteres, mezőgazdasági eszközök és egyéb használati tárgyak tárolására használt épület hétfő reggel Cibakházán, az Öregszőlő III. úton. A lángok egy közelben álló másik épületet is veszélyeztettek – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Leégett egy tároló Cibakházán

Forrás: Tiszaföldvár ÖTP

A kunszentmártoni hivatásos és a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók három vízsugárral avatkoztak be, illetve a veszélyeztetett épületből kivittek három gázpalackot, melyet nem ért hőhatás.

A kunszenti és a tiszaföldvári tűzoltók fékezték meg a lángokat

Fotó: Tiszaföldvár ÖTP