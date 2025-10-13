október 13., hétfő

Ede, Kálmán névnap

Drámai reggel

1 órája

Percek alatt minden lángba borult: három gázpalackot is kimentettek az égő cibakházi épületből

Címkék#katasztrófavédelem#tűz#melléképület

Kigyulladt egy közel húsz négyzetméteres melléképület hétfő reggel Cibakházán.

Szoljon.hu

Kigyulladt egy közel húsz négyzetméteres, mezőgazdasági eszközök és egyéb használati tárgyak tárolására használt épület hétfő reggel Cibakházán, az Öregszőlő III. úton. A lángok egy közelben álló másik épületet is veszélyeztettek – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Leégett egy tároló Cibakházán
Forrás: Tiszaföldvár ÖTP

A kunszentmártoni hivatásos és a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók három vízsugárral avatkoztak be, illetve a veszélyeztetett épületből kivittek három gázpalackot, melyet nem ért hőhatás. 

A kunszenti és a tiszaföldvári tűzoltók fékezték meg a lángokat
Fotó: Tiszaföldvár ÖTP

