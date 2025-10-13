1 órája
Percek alatt minden lángba borult: három gázpalackot is kimentettek az égő cibakházi épületből
Kigyulladt egy közel húsz négyzetméteres melléképület hétfő reggel Cibakházán.
Kigyulladt egy közel húsz négyzetméteres, mezőgazdasági eszközök és egyéb használati tárgyak tárolására használt épület hétfő reggel Cibakházán, az Öregszőlő III. úton. A lángok egy közelben álló másik épületet is veszélyeztettek – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A kunszentmártoni hivatásos és a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók három vízsugárral avatkoztak be, illetve a veszélyeztetett épületből kivittek három gázpalackot, melyet nem ért hőhatás.
