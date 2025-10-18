Tűzeset
1 órája
Több száz négyzetméternyi terület lett a lángok martaléka a Jászságban
Tűzeset borzolta a kedélyeket a községben. Az esethez két tűzoltó egység is kiérkezett.
Kigyulladt egy melléképület szombat délután Jászalsószentgyörgyön. A lángok olyan méreteket öltöttek, hogy a tűz az építmény melletti füves területre is átterjedt – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A helyszínre a jászberényi hivatásos és a jászalsószentgyörgyi önkéntes tűzoltók vonultak ki és eloltották a Hold úton a lángokat. A tűz körülbelül 300 négyzetméternyi területet égetett fel.
