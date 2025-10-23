október 23., csütörtök

Tűzeset

1 órája

Éjfélkor csaptak fel a lángok egy törökszentmiklósi házban

Lángokban állt egy törökszentmiklósi házi egyik helyisége és a tetőszerkezete. A helyi és a szolnoki tűzoltók nagy erőkkel kezdték meg a tűz oltását.

Dobos Zsófia Tünde

Október 23-án, pár perccel éjfél után kaptak fel a lángok egy hatvan négyzetméteres ház egy helyiségében Törökszentmiklóson – értesítette híportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Silhoutte of a Firefighter
Két tűzoltó egység is kiérkezett a csütörtök éjfélkor történt törökszentmiklósi tűzhöz
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

A közlemény szerint az tűzeset a Szivárvány utcában történt, és a lángok elérték a tetőszerkezetet is. A helyszínre a szolnoki hivatásos és a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók vonultak ki, akik több vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. 

További információnk még, hogy az esethez egy mezőtúri vízszállító jármű is kiérkezett, valamint az egységek egy gázpalackot is kihoztak az épületből. 

Az épületben egy ember lakott, őt lakosságvédelmi intézkedés keretein belül rokonoknál helyezték el.
 

 

