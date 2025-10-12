Jelenleg is tart az oltás, a tűzoltók a kunszentmártoni lakóházat szeretnék megmenteni

Tűz ütött ki Kunszentmártonban, a Veress János utcában: egy lakóház melléképülete gyulladt ki vasárnap reggel. A lángok a főépület tetőszerkezetére is átterjedtek – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A kunszentmártoni és szarvasi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral kezdték oltani a lángokat. A helyszínre tart a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.



