Tűzeset
44 perce
Jelenleg is tart az oltás, a tűzoltók a kunszentmártoni lakóházat szeretnék megmenteni
Kigyulladt egy lakóház melléképülete vasárnap reggel Kunszentmártonban, a Veress János utcában. A tűz átterjedt a főépület tetőszerkezetére is, az oltáson több tűzoltóegység dolgozik.
Forrás: Getty Images
Fotó: Illusztráció
Tűz ütött ki Kunszentmártonban, a Veress János utcában: egy lakóház melléképülete gyulladt ki vasárnap reggel. A lángok a főépület tetőszerkezetére is átterjedtek – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A kunszentmártoni és szarvasi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral kezdték oltani a lángokat. A helyszínre tart a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.
