Tűzeset

44 perce

Jelenleg is tart az oltás, a tűzoltók a kunszentmártoni lakóházat szeretnék megmenteni

Kigyulladt egy lakóház melléképülete vasárnap reggel Kunszentmártonban, a Veress János utcában. A tűz átterjedt a főépület tetőszerkezetére is, az oltáson több tűzoltóegység dolgozik.

Jelenleg is tart az oltás, a tűzoltók a kunszentmártoni lakóházat szeretnék megmenteni

Tűz ütött ki Kunszentmártonban, a Veress János utcában: egy lakóház melléképülete gyulladt ki vasárnap reggel. A lángok a főépület tetőszerkezetére is átterjedtek – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A kunszentmártoni és szarvasi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral kezdték oltani a lángokat. A helyszínre tart a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. 


 

 

