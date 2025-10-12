Tűz Kunszentmártonban: négy ember maradt fedél nélkül a lángok után

Frissítés 9:45:

A tűzoltók négy vízsugárral oltották el a lángokat Kunszentmártonban, ahol kigyulladt egy lakóház 16 négyzetméteres melléképülete a Veress János utcában. Gázkazán működött a melléképületben, amelynek tüze a főépület tetőszerkezetére is átterjedt, a lakóteret azonban nem érte el. A kunszentmártoni, a szentesi és a szarvasi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoztak a tűz elfojtásán, jelenleg az utómunkálatokat végzik. A házban négyen éltek, hozzátartozóknál kapnak szállást.

Korábban írtuk:

Tűz ütött ki Kunszentmártonban, a Veress János utcában: egy lakóház melléképülete gyulladt ki vasárnap reggel. A lángok a főépület tetőszerkezetére is átterjedtek – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A kunszentmártoni és szarvasi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral kezdték oltani a lángokat. A helyszínre tart a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.



