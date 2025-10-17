október 17., péntek

Óriási tűz Kengyelen: elszabadultak a lángok, percek alatt mindent felemésztettek

Egy gallyégetés okozott nagy bajt csütörtök délután Kengyelen. A lángok elszabadultak, és a kert több mint százötven négyzetméteres része leégett.

Az ősz a kerti munkák időszaka is, amikor az emberek fákat metszenek, és összegyűjtik a lehullott faleveleket. Ezektől gyakran égetés útján szabadulnak meg, ami könnyedén okozhat bajt. Például úgy, mint csütörtök délután Kengyelen, a József Attila út egyik ingatlanjának kertjében...

Flames,Rise,As,A,Wildfire,Burns,In,Varybobi,Area,,Near
Egy kengyeli kertben ütött ki tűz 
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Az ott lakó gallyakat égetett az udvaron, azonban a tűz elszabadult, és hiába próbálták meg szerszámokkal és vizes vödrökkel meggátolni a terjedését, nem jártak sikerrel – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Végül a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók fékezték meg a lángokat, addigra pedig a kert százötven négyzetméteres része le is égett.

Ez az eset is rávilágít arra, hogy égetés előtt mennyire fontos a kellő előkészület, valamint a szabályok betartása. Először is tájékozódjunk arról, hogy lakóhelyünkön az önkormányzat megengedi-e a növényi hulladék elégetését? A települések ugyanis rendeletben szabályozhatják, hogy mikor lehet ilyen tevékenységet végezni. Ha nincsen ilyen rendelet, akkor az égetés tilos! Mindazonáltal a katasztrófavédelem nem javasolja a növényi hulladék ilyen módon történő megsemmisítését, mert nem biztonságos és mellette környezetszennyező is. A legtöbb településen a növényi hulladékot elszállítja a szolgáltató, de a komposztálás is egy jó megoldás az újrahasznosításra.

Ha erre nincs lehetőség és valaki az égetést választja, akkor fontos betartani a biztonságos tűzgyújtás szabályait:

  • Égetés előtt tájékozódjunk a várható időjárásról! Nagy szélben ne gyújtsunk tüzet, mert az kedvez a lángok továbbterjedésének.
  • Készítsünk a tűz közelébe kéziszerszámokat és oltóanyagot (víz, homok, föld), amivel a lángokat kordában tudjuk tartani!
  • Csak akkora tüzet gyújtsunk, amit felügyelet alatt tudunk tartani!
  • A tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül!
  • Ha végeztünk az égetéssel, akkor bőséges mennyiségű vízzel locsoljuk át a parazsat és terítsük be homokkal, hogy a tűz ne tudjon visszagyulladni!

A tűzterjedés szempontjából fontos az udvar tisztán, rendezetten tartása. Ha sok a felhalmozott szemét, és elhanyagolt, gazos a kert, az egy tűz esetén nagymértékben felgyorsítja a lángok továbbterjedését. Mindez azzal járhat, hogy a tűz eléri az alsóépületet, garázst vagy a lakóházat is.

