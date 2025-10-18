október 18., szombat

Embert próbáló feladatok

1 órája

Jászárokszállás büszkesége: hölgy és páros kategóriában is győztek a tűzoltók

A Jászárokszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, Spisák-Ács Adrienn és férje, domináltak a BM OKF hagyományos lépcsőfutó-bajnokságán a MOL Campusban.

Szoljon.hu

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a napokban a MOL Campusban tartotta meg hagyományos lépcsőfutó-bajnokságát. Az idén 23. alkalommal megrendezett versenyen egyénileg és párban is több korcsoportban lehetett indulni. A szabályok értelmében a párosok tagjainak együtt kellett maradniuk, egy lépcsőfordulónyinál nagyobb távolságra nem távolodhattak el egymástól – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Brillíroztak a Jászárokszállási tűzoltók
Forrás:  jasz.katasztrofavedelem.hu

A MOL Campus 29 emeletes, 143 méter magas toronyháza Magyarország legmagasabb irodaépülete, amelyben a rajttól a célig 33 emeletet, összesen 754 lépcsőfokot kellett megtenniük a versenyzőknek, ez függőlegesen 133,5 méteres távolságot jelent. A versenyzők tűzoltó bevetési védőruhában, légzőkészülékben légzőálarccal, és sisakban teljesítették a feladatot, ami 25 kilogrammos többletsúlyt jelent.

A megméretésen 133 egyéni induló és 35 csapat vágott neki az emberpróbáló feladatnak. A startpisztoly reggel kilenc órakor dördült el, ekkorra már készenlétben álltak az ország minden pontjáról érkezett hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltók, hogy a lépcsőfutás történetében harmadszor a MOL Campusban rendezett viadalon részt vegyenek. A rendezvény rangját jól mutatja, hogy Horvátországból és Szlovákiából is érkeztek indulók.

Jászárokszállási sikerek a lépcsőfutó bajnokságon

Fotók: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A rendezvény fővédnöke dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a katasztrófavédelem főigazgatója volt. A verseny végén Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő, Dancs Gábor, a MOL Nyrt. Magyarország EBK igazgatója, Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, valamint Ördög István tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Oktatási Főosztály és Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont vezetője adta át a legjobbaknak járó a díjakat.

A Jászárokszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja, Spisák-Ács Adrienn nem csupán a korcsoportjában végzett az élen, hanem a hölgyek mezőnyében a nap legjobb idejét futotta: 8 perc 23 másodperces eredményével majdnem három perccel volt gyorsabb az abszolút második helyezettnél, és egyedüliként ő volt képes tíz percen belül teljesíteni a 33 emeletet.

Adrienn ebben az évben ráadásul duplázott, ugyanis férjével, a szintén jászárokszállási önkéntes tűzoltó Spisák Róberttel közösen a vegyes párosok küzdelmeit is megnyerte, 10 perc 8 másodperces idejükkel több mint két perccel jobb időt futva az ezüstérmes párosnál.

