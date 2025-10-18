Jászárokszállás büszkesége: hölgy és páros kategóriában is győztek a tűzoltók

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a napokban a MOL Campusban tartotta meg hagyományos lépcsőfutó-bajnokságát. Az idén 23. alkalommal megrendezett versenyen egyénileg és párban is több korcsoportban lehetett indulni. A szabályok értelmében a párosok tagjainak együtt kellett maradniuk, egy lépcsőfordulónyinál nagyobb távolságra nem távolodhattak el egymástól – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Brillíroztak a Jászárokszállási tűzoltók

Forrás: jasz.katasztrofavedelem.hu

A MOL Campus 29 emeletes, 143 méter magas toronyháza Magyarország legmagasabb irodaépülete, amelyben a rajttól a célig 33 emeletet, összesen 754 lépcsőfokot kellett megtenniük a versenyzőknek, ez függőlegesen 133,5 méteres távolságot jelent. A versenyzők tűzoltó bevetési védőruhában, légzőkészülékben légzőálarccal, és sisakban teljesítették a feladatot, ami 25 kilogrammos többletsúlyt jelent.

A megméretésen 133 egyéni induló és 35 csapat vágott neki az emberpróbáló feladatnak. A startpisztoly reggel kilenc órakor dördült el, ekkorra már készenlétben álltak az ország minden pontjáról érkezett hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltók, hogy a lépcsőfutás történetében harmadszor a MOL Campusban rendezett viadalon részt vegyenek. A rendezvény rangját jól mutatja, hogy Horvátországból és Szlovákiából is érkeztek indulók.