Furcsa staniclik jártak kézről kézre Újszászon, a rendőröknek is feltűnt a dolog

Egy 45 éves helyi férfit fogtak el a rendőrök Újszászon, október 15-én – írta minapi közleményében a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Mint írták, a megalapozott gyanú szerint az újszászi díler jelentős mennyiséget meghaladó hatóanyag-tartalmú, kábítószernek minősülő kristályos anyagot árult.

Újra bilincs kattant az újszászi díler csuklóján

Fotó: Police.hu

Korábban is drogot terített

Amint korábban beszámoltunk, a fenti újszászi díler finoman szólva a hatóság látókörében volt eddig is. A férfi 2024 óta rendszeresen, havi tíz-tizenkét alkalommal árult lakóhelyén drogot – N-etil-norpentedront – alkalmanként általában három grammos csomagokban, öt-hatezer forintos grammonkénti áron.

Grammonként akár hatezer forintot is elkért az anyagért az újszászi díler

Fotó: Police.hu

Mint hírportálunkkal a vármegyei ügyészség hétfőn közölte, a többszörösen büntetett előéletű férfit áprilisban a Szolnoki Járásbíróság – első fokon, nem jogerősen – új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt öt év börtönre és hat év közügyektől eltiltásra ítélte. Eztán a Kecskeméti Járásbíróság október 14-én – szintén első fokon, nem jogerősen – társtettesként, bűnszövetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt négy év és tíz hónap börtönre és öt év közügyektől eltiltásra ítélte. Vagyis e döntés egy nappal azt megelőzően született, hogy a férfi karján újra bilincs kattant drogügyletei miatt.

Letartóztatták az újszászi dílert

A rendőrség minap közölte, a gyanúsítottól összesen 320 gramm kábítószergyanús anyagot, mérlegeket, mobiltelefont foglaltak le, és őrizetbe vették kábítószer-kereskedelem bűntette miatt. Továbbá egy abonyi férfit és egy tápiógyörgyei nőt kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Némi pénzt is találtak a letartóztatott kábítószer-kereskedő lakásán

Fotó: Police.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség hírportálunkkal már korábban is közölte, hogy indítványozta az újszászi díler letartóztatását, míg utóbbi szabadlábon óhajtott védekezni. A rendőrség keddi tájékoztatásából kiderült, a férfit letartóztatta a bíróság.