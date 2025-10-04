Meglepő, mit rejtettek az újszászi öntözőcsatornába

Egy újszászi férfi közel egy éven át rendszeresen árult drogot, 2025 májusától pedig már heti két kilót is forgalmazott – közölte az ügyészség. A vád szerint az újszászi drogdíler nem egyedül dolgozott. Újszászon lévő házában lakó társa segített neki. Ő vitte a szert a megadott helyekre, elrejtette egy használaton kívüli öntözőcsatornában, majd kisebb adagokra osztotta és a vevőknek adta tovább. A pénzt többnyire közvetlenül a férfi kapta meg, de előfordult, hogy a társa szedte be, majd átadta neki.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indítványozta egy 32 éves férfi letartóztatását

Forrás: Police.hu

A nyomozó hatóság szeptember 24-én a férfi újszászi ingatlanának alsó épületében a férfi terhelt-társa kabátjának zsebéből 2,12 gramm nettó tömegű fehér színű port foglalt le, melyből az előzetes eredményközlés értelmében N-etil-norpentedron mutatható ki, annak hatóanyagtartalma 0,8 – 1,9 grammra becsülhető. Ezen túlmenően a nyomozó hatóság a kábítószer tárolására, elrejtésére szolgáló vízlevezető csatornában talált, majd lefoglalt egy vászontáskát, melyben megtalálták a férfi által továbbértékesítés céljából vásárolt 2 kg kábítószerből megmaradt 8,84 gramm nettó tömegű fehér színű kristályos anyagot is.

A Szolnoki Járási Ügyészség közlése szerint a férfi 2025 májusa óta hetente vásárolt két kiló drogot egy ismeretlen embertől, amit aztán továbbadott. Ez idő alatt összesen 26 kiló került hozzá, aminek hatóanyagtartalma jóval meghaladja a törvényben meghatározott jelentős mennyiséget. Az ügyészség szerint a férfit azért kellett letartóztatni, mert a rá váró súlyos büntetés miatt könnyen megszökhetne vagy elbújna. Attól is tartani lehetett, hogy szabadon hagyva megnehezítené a nyomozást, befolyásolna másokat – például fogyasztókat vagy dílereket –, sőt, folytatná a drogozással kapcsolatos üzletelést. A bíróság ezért elrendelte a letartóztatását.