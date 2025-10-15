október 15., szerda

Vádemelés

Ilyen útzárat ritkán látni: önkényesen torlaszolt el egy szakaszt egy mérges jászkiséri gazda

Egy jászkiséri férfi traktorral torlaszolta el a dűlőutat, hogy megakadályozza haragosát a közlekedésben, az ügyészség most vádat emelt ellene.

Forrás: Illusztráció

Fotó: Gettyimages.com

Egy 60 éves jászsági férfi ellen emelt vádat a Szolnoki Járási Ügyészség, miután önkényesen lezárt egy külterületi dűlőutat Jászkisér határában – tájékoztatott az ügy részleteiről dr. Lánczi Rajmund, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség szóvivője.

Ezzel a mezőgazdasági munkagéppel zárta le az utat a gazda
Forrás: Ügyészség

A vádirat szerint a férfi április 10-én este egy mezőgazdasági munkagépet állított keresztbe az úton, hogy megakadályozza szomszédját – akivel régóta feszült volt a viszonya – abban, hogy áthaladjon a területen. Az útzár így a közlekedés biztonságát is veszélyeztette.

Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a büntetlen előéletű vádlottal szemben. Az ügyben a Jászberényi Járásbíróság hoz majd döntést.

 

