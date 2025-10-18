október 18., szombat

Válaszolt a rendőrség

42 perce

A VÉDA-kapu nem kegyelmez, százezrekre büntetnek, ha ilyen fotó készül rólad

Címkék#VÉDA-kapu#büntetés#biztonsági öv#rendőrség

A 2024-es adatokat még pontosítják, de annyi bizonyos, hogy tavaly minden korábbinál magasabb mértékű pénzbírsággal sújtották a gyorshajtókat. A VÉDA-kapuk idei, szeptemberi beélesítése után a rendszert senki nem tudja átverni.

Mészáros Géza

Két hét alatt négyszer büntettek meg biztonsági öv nélküli vezetés miatt egy öcsödi férfit, miután a VÉDA-kapu erről felvételt készített. Takács Józsefnek rövid időn belül a négy szabályszegésért összesen 80 ezer forint pénzbírságot kellett befizetnie.

VÉDA-kapu Takács József Öcsöd
Az öcsödi Takács Józsefet a biztonsági öv kötelező használatának elmulasztása miatt fotózták le a VÉDA-kapu alatt, amely szeptember 18-tól a gyorshajtáson túl egyéb szabályszegést is figyel és büntet
Forrás: blikk.hu
Forrás: blikk.hu

A gyorshajtás évről-évre a közlekedés egyik legnagyobb problémája. Életeket követel, maradandó sérüléseket okoz, komoly anyagi kárral jár, és lelkileg is megviseli a baleset résztvevőjét. A megengedett sebességek túllépésének büntetése prevenciós hatású, a balesetek megelőzésében hatékony figyelmeztető, elrettentő eszköz.

A 2024-es év országos gyorshajtási rekordjai:

Gyorshajtási rekordok 2024-ben
Gyorshajtási rekordok 2024-ben
Forrás: vezess.hu

Mi az objektív felelősségen alapuló közigazgatási bírság?

Magyarországon az objektív felelősség elvét 2008. január 1-jén vezették be. Az elv a jármű üzemben tartóját vonja felelősségre különböző közlekedési szabályszegések elkövetése esetén, gyorshajtásnál is. Az objektív felelősség lényege, hogy a kiemelt súlyosságú szabálytalanságokat minden esetben szankció kövesse. Ma már nincs olyan, hogy kiemelt szabálysértéseknél a sofőr személyét valamilyen oknál fogva nem sikerül beazonosítani és ezért nem lehet behajtani a büntetést, hiszen ilyen esetben lép életbe az objektív felelősség elve, azaz az autó üzemben tartója kapja a büntetésről szóló levelet és benne a szabálysértésért kiszabott összeget. Tehát valaki mindenképp megfizeti a bírságot, függetlenül attól, hogy ki vezette az autót, nincs kibúvó.

A VÉDA-kapu nem mérlegel!

Ezek azok a bírságok, amelyeket rendszám alapján szabnak ki, főként utólag, azaz az autóst nem megállítva. A leghatékonyabb manapság a 2025. szeptember 18-tól élesített VÉDA-kapu (az utak felett átívelő, fixen telepített traffipax), amely beméri a megengedett legnagyobb sebességnél többel haladó autót, akinek tulajdonosa utólag kap csekket a gyorshajtásról.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A témával kapcsolatban felkerestük a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Sipos-Kácsor Andrea rendőr alezredes, a sajtóosztály referense hírportálunknak megerősítette, miszerint a gyorshajtás a vezető közlekedési baleseti okok közé tartozik, ezért munkatársaik rendszeresen hajtanak végre ellenőrzést a sebességet túllépő gépjárművezetők forgalomból történő kiszűrésére.

Véda-kapu Szolnokon
Véda-kapu Szolnokon
Fotó: Mészáros János

– A sebesség túllépése esetén többszörösére nő a féktávolság, a járművezetőnek sokkal kevesebb ideje marad a veszélyhelyzetben a jó döntés meghozatalára – hangsúlyozta a sajtóreferens.

Sipos-Kácsor Andrea rendőr alezredes kifejtette, miszerint a rendőrség nem vezet arról statisztikát, hogy milyen extrém sebesség-túllépések történnek vármegyénk közútjain: „A sebességkorlátozó táblák felhívják a figyelmet a megengedett maximális sebességre, így azok be nem tartása gyorshajtásnak minősül. Szabályszegés esetén a kiszabható bírság legfelső határa megközelítőleg félmillió, pontosabban 468 ezer forint” – mondta el az alezredes.

A sajtóreferens példákat is felhozott:

  • Ez év májusában Kenderes lakott területén 50 helyett 100 kilométer/órás sebességgel hajtott. A szabálysértőt megállították és 140 ezer forintos bírságot, illetve 6 közlekedési előéleti pontot szabtak ki részére.
  • A közlekedésrendészek nemrégen lakossági bejelentés alapján mértek egy szolnoki utcában, ahonnan több jelzés is érkezett száguldozókról. Közülük az egyik sofőr 30 helyett 95 kilométer/órás sebességgel hajtott. A szabályszegőt megállították és 210 ezer forintos pénzbüntetést, illetve 6 közlekedési előéleti pontot szabtak ki a terhére.
  • Fegyverneken ez év augusztusában, lakott területen belül a megengedett 50 helyett egy autós 116 kilométer/órával száguldozott. A szabályszegőt megállították, akire 312 ezer forint pénzbírságot, illetve 8 közlekedési előéleti pontot szabtak ki.

Aktuális pénzbírságok

50 km/óra sebességig 
15-25 km/órás sebességtúllépés50 000 Ft
25-35 km/órás sebességtúllépés70 000 Ft
35-45 km/órás sebességtúllépés100 000 Ft
45-55 km/órás sebességtúllépés140 000 Ft
55-65 km/órás sebességtúllépés210 000 Ft
65-75 km/órás sebességtúllépés312 000 Ft
75 km/óra feletti sebességtúllépés468 000 Ft
50 km/óra sebesség felett 100 km/órás sebességig 
15-30 km/órás sebességtúllépés50 000 Ft
30-45 km/órás sebességtúllépés70 000 Ft
45-60 km/órás sebességtúllépés100 000 Ft
60-75 km/órás sebességtúllépés140 000 Ft
75-90 km/órás sebességtúllépés210 000 Ft
90-105 km/órás sebességtúllépés312 000 Ft
105 km/óra feletti sebességtúllépés468 000 Ft
100 km/óra sebesség felett 
20-35 km/órás sebességtúllépés50 000 Ft
35-50 km/órás sebességtúllépés70 000 Ft
50-65 km/órás sebességtúllépés100 000 Ft
65-80 km/órás sebességtúllépés140 000 Ft
80-95 km/órás sebességtúllépés210 000 Ft
95-110 km/órás sebességtúllépés312 000 Ft
110 km/óra feletti sebességtúllépés468 000 Ft

 

