A VÉDA-kapu nem kegyelmez, százezrekre büntetnek, ha ilyen fotó készül rólad

Két hét alatt négyszer büntettek meg biztonsági öv nélküli vezetés miatt egy öcsödi férfit, miután a VÉDA-kapu erről felvételt készített. Takács Józsefnek rövid időn belül a négy szabályszegésért összesen 80 ezer forint pénzbírságot kellett befizetnie.

Az öcsödi Takács Józsefet a biztonsági öv kötelező használatának elmulasztása miatt fotózták le a VÉDA-kapu alatt, amely szeptember 18-tól a gyorshajtáson túl egyéb szabályszegést is figyel és büntet

Forrás: blikk.hu

A gyorshajtás évről-évre a közlekedés egyik legnagyobb problémája. Életeket követel, maradandó sérüléseket okoz, komoly anyagi kárral jár, és lelkileg is megviseli a baleset résztvevőjét. A megengedett sebességek túllépésének büntetése prevenciós hatású, a balesetek megelőzésében hatékony figyelmeztető, elrettentő eszköz.

A 2024-es év országos gyorshajtási rekordjai:

Gyorshajtási rekordok 2024-ben

Forrás: vezess.hu

Mi az objektív felelősségen alapuló közigazgatási bírság?

Magyarországon az objektív felelősség elvét 2008. január 1-jén vezették be. Az elv a jármű üzemben tartóját vonja felelősségre különböző közlekedési szabályszegések elkövetése esetén, gyorshajtásnál is. Az objektív felelősség lényege, hogy a kiemelt súlyosságú szabálytalanságokat minden esetben szankció kövesse. Ma már nincs olyan, hogy kiemelt szabálysértéseknél a sofőr személyét valamilyen oknál fogva nem sikerül beazonosítani és ezért nem lehet behajtani a büntetést, hiszen ilyen esetben lép életbe az objektív felelősség elve, azaz az autó üzemben tartója kapja a büntetésről szóló levelet és benne a szabálysértésért kiszabott összeget. Tehát valaki mindenképp megfizeti a bírságot, függetlenül attól, hogy ki vezette az autót, nincs kibúvó.

A VÉDA-kapu nem mérlegel!

Ezek azok a bírságok, amelyeket rendszám alapján szabnak ki, főként utólag, azaz az autóst nem megállítva. A leghatékonyabb manapság a 2025. szeptember 18-tól élesített VÉDA-kapu (az utak felett átívelő, fixen telepített traffipax), amely beméri a megengedett legnagyobb sebességnél többel haladó autót, akinek tulajdonosa utólag kap csekket a gyorshajtásról.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A témával kapcsolatban felkerestük a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Sipos-Kácsor Andrea rendőr alezredes, a sajtóosztály referense hírportálunknak megerősítette, miszerint a gyorshajtás a vezető közlekedési baleseti okok közé tartozik, ezért munkatársaik rendszeresen hajtanak végre ellenőrzést a sebességet túllépő gépjárművezetők forgalomból történő kiszűrésére.