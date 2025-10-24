október 24., péntek

Káreset

10 perce

Hatalmas csattanás rázta meg a Kálvin utcai társasházat, a lakók riadtan szaladtak az udvarra

Címkék#szél#károkozó széllökés#fakidőlés#autó#időjárás

Erős széllökések miatt elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében is. A Jászság fővárosában órák óta viharos szél tombol, pénteken délelőtt a Kálvin János utcában okozott károkat. Fotókon mutatjuk az ítéletidő pusztítását.

Illés Anita

Viharos szél csapott le pénteken délelőtt Jászberényre. A Kálvin János utca 3. szám alatt található társasház lakói óriási csattanásra lettek figyelmesek. Először el sem tudták képzelni, hogy mi történhetett. 

Viharos szél tombol Jászberényben.
Gyökerestől döntött ki egy hatalmas fát a viharos szél Jászberényben, a Kálvin János utca 3. szám alatti társasház udvarán. Fotó: Pesti József 

Milyen károkat okozott a viharos szél? Történt-e személyi sérülés? 

Helyszíni információink szerint a házból többen is kiszaladtak, amikor meghallották a rejtélyes zajt. Az udvaron már látták, hogy mi történt: a viharos erejű szél gyökerestől csavart ki egy hatalmas fát.

Viharos szél tombol Jászberényben

Fotók: Pesti József

– Nagy szerencse, hogy senki nem tartózkodott a helyszínen és autó sem állt ott - mondta el érdeklődésünkre egy jászberényi férfi, akinek családtagja él a társasházban. A kidőlt fa összetörte a kerti kiülőt. Ahogy a fotókon is látszik az épületen is keletkeztek károk: cserepeket vert le a földre zuhanó fa, valamint a kiszakított egy kis darabot az egyik ablakpárkányból. 

