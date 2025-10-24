1 órája
Hatalmas csattanás rázta meg a Kálvin utcai társasházat, a lakók riadtan szaladtak az udvarra
Erős széllökések miatt elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében is. A Jászság fővárosában órák óta viharos szél tombol, pénteken délelőtt a Kálvin János utcában okozott károkat. Fotókon mutatjuk az ítéletidő pusztítását.
Viharos szél csapott le pénteken délelőtt Jászberényre. A Kálvin János utca 3. szám alatt található társasház lakói óriási csattanásra lettek figyelmesek. Először el sem tudták képzelni, hogy mi történhetett.
Milyen károkat okozott a viharos szél? Történt-e személyi sérülés?
Helyszíni információink szerint a házból többen is kiszaladtak, amikor meghallották a rejtélyes zajt. Az udvaron már látták, hogy mi történt: a viharos erejű szél gyökerestől csavart ki egy hatalmas fát.
Viharos szél tombol JászberénybenFotók: Pesti József
– Nagy szerencse, hogy senki nem tartózkodott a helyszínen és autó sem állt ott - mondta el érdeklődésünkre egy jászberényi férfi, akinek családtagja él a társasházban. A kidőlt fa összetörte a kerti kiülőt. Ahogy a fotókon is látszik az épületen is keletkeztek károk: cserepeket vert le a földre zuhanó fa, valamint a kiszakított egy kis darabot az egyik ablakpárkányból.
