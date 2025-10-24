Hatalmas csattanás rázta meg a Kálvin utcai társasházat, a lakók riadtan szaladtak az udvarra

Viharos szél csapott le pénteken délelőtt Jászberényre. A Kálvin János utca 3. szám alatt található társasház lakói óriási csattanásra lettek figyelmesek. Először el sem tudták képzelni, hogy mi történhetett.

Gyökerestől döntött ki egy hatalmas fát a viharos szél Jászberényben, a Kálvin János utca 3. szám alatti társasház udvarán. Fotó: Pesti József

Milyen károkat okozott a viharos szél? Történt-e személyi sérülés?

Helyszíni információink szerint a házból többen is kiszaladtak, amikor meghallották a rejtélyes zajt. Az udvaron már látták, hogy mi történt: a viharos erejű szél gyökerestől csavart ki egy hatalmas fát.