Vonat és traktor ütközött egy fénysorompóval biztosított átjáróban Kunszentnél
Baleset történt Kunszentmártonnál, a Szolnok–Szentes vasútvonalon. Egy traktor ütközött az arra közlekedő személyvonatnak, a baleset néhány órán át komoly fennakadásokat okozott.
A Szolnokról 10:54-kor Szentesre indult személyvonat ütközött egy traktorral – adta hírül a MÁV-csoport. A tájékoztatás szerint a baleset Kunszentmárton külterületén, egy fénysorompóval biztosított vasúti átjáróban történt.
A MÁV által között információk szerint nem sérült meg senki. Tiszaföldvár és Nagytőke között pótlóbuszok vitték az utasokat a helyszínelés és műszaki mentés végéig.
Szerencsére azóta helyreállt a rend, délután két órára befejezték a baleseti helyszínelést, így ismét zavartalanul közlekednek a vonatok.
