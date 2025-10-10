október 10., péntek

Fennakadásokat okozott

1 órája

Vonat és traktor ütközött egy fénysorompóval biztosított átjáróban Kunszentnél

Baleset történt Kunszentmártonnál, a Szolnok–Szentes vasútvonalon. Egy traktor ütközött az arra közlekedő személyvonatnak, a baleset néhány órán át komoly fennakadásokat okozott.

A Szolnokról 10:54-kor Szentesre indult személyvonat ütközött egy traktorral – adta hírül a MÁV-csoport. A tájékoztatás szerint a baleset Kunszentmárton külterületén, egy fénysorompóval biztosított vasúti átjáróban történt.

vonatgázolás Cegléden
Vonatbaleset történt Kunszentmártonnál
Fotó: Archív/Nagy Balázs / Forrás: Illusztráció

A MÁV által között információk szerint nem sérült meg senki. Tiszaföldvár és Nagytőke között pótlóbuszok vitték az utasokat a helyszínelés és műszaki mentés végéig.

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Szerencsére azóta helyreállt a rend, délután két órára befejezték a baleseti helyszínelést, így ismét zavartalanul közlekednek a vonatok.

 

