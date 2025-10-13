Kerékpárost gázolt a vonat, jelentős késésekre kell számítani ezeken a vonalakon

Frissítés – 8:41

A MÁVINFORM arról tájékoztatott, hogy az érintett szakaszon befejezték a helyszínelést, ismét az eredeti útvonalon közlekednek a vonatok.

Korábban írtuk



A Szegedről hajnali 4:30-kor a budapesti Nyugati pályaudvar felé elindult Napfény InterCity (IC 719) Cegléden, a Dohány utcai vasúti átjáróban elütött egy kerékpárost, aki könnyebb sérüléseket szenvedett.

Jelentős forgalmi változásokra kell számítani a szegedi vasútvonalon

Fotó: Lehoczky Péter (MW archív)

Emiatt azonban a Budapest–Kecskemét–Szeged közötti vonatoknál megváltozott forgalmi rendre lehet számítani a MÁV közleménye szerint:

a legtöbb vonat terelve, Abonyon át közlekedik: ezekről a vonatokról nem kell átszállni, azonban a terelt útvonal miatt 30-50 perccel hosszabb menetidőre kell számítani.

A Napfény InterCityk esetében néhány járatnál Cegléd és Nyársapát között pótlóbuszra kell átszállni.

Ceglédről a Cívis InterRégiókat és a Z50-es vonatokat javasol a MÁV a főváros felé.

A Kecskemét–Nagykőrös felől Ceglédre tartóknak a Volán 550, 552-es járatai ajánlottak, melyen a vonatjegyek is érvényesek.