Kerékpárost gázolt a vonat, jelentős késésekre kell számítani ezeken a vonalakon
A szegedi vasútvonalon megnövekedett menetidőre kell készülni, mivel egy Ceglédnél történt baleset miatt jelenleg nem járnak a vonatok Kecskemét irányába.
Frissítés – 8:41
A MÁVINFORM arról tájékoztatott, hogy az érintett szakaszon befejezték a helyszínelést, ismét az eredeti útvonalon közlekednek a vonatok.
Korábban írtuk
A Szegedről hajnali 4:30-kor a budapesti Nyugati pályaudvar felé elindult Napfény InterCity (IC 719) Cegléden, a Dohány utcai vasúti átjáróban elütött egy kerékpárost, aki könnyebb sérüléseket szenvedett.
Emiatt azonban a Budapest–Kecskemét–Szeged közötti vonatoknál megváltozott forgalmi rendre lehet számítani a MÁV közleménye szerint:
- a legtöbb vonat terelve, Abonyon át közlekedik: ezekről a vonatokról nem kell átszállni, azonban a terelt útvonal miatt 30-50 perccel hosszabb menetidőre kell számítani.
- A Napfény InterCityk esetében néhány járatnál Cegléd és Nyársapát között pótlóbuszra kell átszállni.
- Ceglédről a Cívis InterRégiókat és a Z50-es vonatokat javasol a MÁV a főváros felé.
- A Kecskemét–Nagykőrös felől Ceglédre tartóknak a Volán 550, 552-es járatai ajánlottak, melyen a vonatjegyek is érvényesek.
