Visszaeső bűnöző

1 órája

11 év börtön után szabadult, de alig egy hónap múlva újra lecsapott a nő a Jászságban

Címkék#Szolnok Járási Ügyészség#visszaeső bűnöző#zsebtolvaj

Zsebtolvajlásra szerveződött páros járta a Jászságot – egyikük alig pár hete szabadult. A nő múltja és a legújabb bűncselekmények most újra rács mögé juttathatják – mutatjuk, mit lehet tudni az esetről.

Dobos Zsófia Tünde

Több, mint 10 év után szabadult, de 1 hónapig sem bírta. A Jászberényi Járási Ügyészség lopás bűntette miatt indítványozta egy Bács-Kiskun megyei nő letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint, többszörös visszaesőként, a jászság különböző városaiban követett el bűncselekményeket. A zsebtolvaj esetéről korábban már beszámoltunk, most viszont a Szolnok Járási Ügyészség újabb információkat közölt hírportálunkkal.

zsebtolvaj járta a jászkunságot
48 éves zsebtolvaj készpénzt, bankkártyát és utalványokat is lopott a sértettektől
Forrás:  Police.hu

Zsebtolvajlás céljából ültek autóba

A vádirat szerint, a 48 éves nő 2025. augusztus 22-én szabadult 11 évi fegyházbüntetéséből, melyet rablás és lopás miatt kapott. Azonban szabadulása után, terhelt társával megállapodva folytatta elkövetéseit. Mint kiderült, előre megbeszélték, hogy a férfi a nőt az ország különböző településeire szállítja, hogy ott bűncselekményeket követhessen el, ennek fejében pedig részesedést kap a bűncselekményekből származó pénzösszegekből.

A megállapodásnak megfelelően a férfi szeptember 13-a és 27-e között három alkalommal vitte el a nőt a jászság különböző pontjaira, ahol négy embert fosztott ki. A zsebtolvaj a sértettek pénztárcáját lopta el, amiben pénz, élelmiszer-utalványok, bankkártya és személyes iratok is voltak. 

Bűncselekményével a nő összesen 327.000 Ft-ot tulajdonított el a sértettektől.

Letartóztatásra tett indítvány

A járási ügyészség indítványozta nő letartóztatását, ugyanis felmerült a gyanú, hogy más sértetteket is megkárosított, ami alapján fennáll a bizonyítékok elrejtésének veszélye, továbbá hatványozottan fennáll a bűnismétlés veszélye is.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a nő letartóztatását elrendelte.

 

