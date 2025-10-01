5 órája
11 év börtön után szabadult, de alig egy hónap múlva újra lecsapott a nő a Jászságban
Zsebtolvajlásra szerveződött páros járta a Jászságot – egyikük alig pár hete szabadult. A nő múltja és a legújabb bűncselekmények most újra rács mögé juttathatják – mutatjuk, mit lehet tudni az esetről.
Több, mint 10 év után szabadult, de 1 hónapig sem bírta. A Jászberényi Járási Ügyészség lopás bűntette miatt indítványozta egy Bács-Kiskun megyei nő letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint, többszörös visszaesőként, a jászság különböző városaiban követett el bűncselekményeket. A zsebtolvaj esetéről korábban már beszámoltunk, most viszont a Szolnok Járási Ügyészség újabb információkat közölt hírportálunkkal.
Zsebtolvajlás céljából ültek autóba
A vádirat szerint, a 48 éves nő 2025. augusztus 22-én szabadult 11 évi fegyházbüntetéséből, melyet rablás és lopás miatt kapott. Azonban szabadulása után, terhelt társával megállapodva folytatta elkövetéseit. Mint kiderült, előre megbeszélték, hogy a férfi a nőt az ország különböző településeire szállítja, hogy ott bűncselekményeket követhessen el, ennek fejében pedig részesedést kap a bűncselekményekből származó pénzösszegekből.
A megállapodásnak megfelelően a férfi szeptember 13-a és 27-e között három alkalommal vitte el a nőt a jászság különböző pontjaira, ahol négy embert fosztott ki. A zsebtolvaj a sértettek pénztárcáját lopta el, amiben pénz, élelmiszer-utalványok, bankkártya és személyes iratok is voltak.
Bűncselekményével a nő összesen 327.000 Ft-ot tulajdonított el a sértettektől.
Letartóztatásra tett indítvány
A járási ügyészség indítványozta nő letartóztatását, ugyanis felmerült a gyanú, hogy más sértetteket is megkárosított, ami alapján fennáll a bizonyítékok elrejtésének veszélye, továbbá hatványozottan fennáll a bűnismétlés veszélye is.
A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a nő letartóztatását elrendelte.
