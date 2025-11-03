Csoda, hogy nem lett tragédia – videóra vették egy jászberényi autós pofátlan és veszélyes manőverét

Meglehetősen veszélyes az az autós manőver, melynek rendőrök voltak a tanúi Jászberényben. Az esetet videóra vették, az elkövetőt pedig kérdőre és felelősségre vonták.

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Egy igazán pofátlan autós manőver

Igazi pofátlan manőver. Röviden ennyit írtak a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség illetékesei ahhoz a videóhoz, melyen egy autós nagy szabálytalanságot követett el. Tettével többeket veszélyeztetett.

– A jászberényi rendőrök a Pofátlan(TAN)ítás akció keretében egy sofőr arcpirító manőverét kapták lencsevégre Jászberényben. A járművezető különösen veszélyes manővert hajtott végre: a kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló civil rendőrautót kanyarodósávon kikerülte, ráadásul a zebrán átkelő gyalogosnak sem adott elsőbbséget – részletezték a rendőrség illetékesei.

A veszélyes autózás a videón jól látható.

Kollégáink, azonnal intézkedtek a szabálysértővel, és helyszíni bírságot szabtak ki részére

– hangsúlyozták a hatóság illetékesei.

A rendőrség ezúton újra felhívja a figyelmet: mindenki tartsa be a KRESZ szabályait, és felelősségteljesen vezessen!