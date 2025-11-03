39 perce
Csoda, hogy nem lett tragédia – videóra vették egy jászberényi autós pofátlan és veszélyes manőverét
A videó mindössze tizenöt másodperc, a felháborodás viszont annál nagyobb. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség közösségi oldalán osztotta meg azokat a képsorokat, melyek egy autós mérhetetlen pofátlanságát mutatják be. Csak a szerencsén múlott, hogy nem történt tragédia. Mutatjuk az autós manővert.
Meglehetősen veszélyes az az autós manőver, melynek rendőrök voltak a tanúi Jászberényben. Az esetet videóra vették, az elkövetőt pedig kérdőre és felelősségre vonták.
Egy igazán pofátlan autós manőver
Igazi pofátlan manőver. Röviden ennyit írtak a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség illetékesei ahhoz a videóhoz, melyen egy autós nagy szabálytalanságot követett el. Tettével többeket veszélyeztetett.
– A jászberényi rendőrök a Pofátlan(TAN)ítás akció keretében egy sofőr arcpirító manőverét kapták lencsevégre Jászberényben. A járművezető különösen veszélyes manővert hajtott végre: a kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló civil rendőrautót kanyarodósávon kikerülte, ráadásul a zebrán átkelő gyalogosnak sem adott elsőbbséget – részletezték a rendőrség illetékesei.
A veszélyes autózás a videón jól látható.
Kollégáink, azonnal intézkedtek a szabálysértővel, és helyszíni bírságot szabtak ki részére
– hangsúlyozták a hatóság illetékesei.
A rendőrség ezúton újra felhívja a figyelmet: mindenki tartsa be a KRESZ szabályait, és felelősségteljesen vezessen!