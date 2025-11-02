Szirénázva sietett a tűzoltóutó a 32-es főútra – hárman utaztak az autóban

Árokba hajtott egy autó a 32-es főút 53-as kilométerszelvényénél november 2-án, délután négyórakkor – érkezett a hír a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.

Lesodródott az útról és az árokban végezte egy autó a 32-es főúton

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A közlemény szerin, a baleset a Jászalsószentgyörgy és Szászberek között törtét. Az autóban hárman utaztak, akik még a tűzoltók kiérkezése előtt saját erejükből tudtak kiszállni.

A helyszínre a jászalsószentgyörgyi önkéntes tűzoltók siettek ki, akik rögzítették majd áramtalanították a járművet.

A baleset miatt jelenleg félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon.