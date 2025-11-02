november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Szirénázva sietett a tűzoltóutó a 32-es főútra – hárman utaztak az autóban

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#32-es főút

Hárman is utaztak abban az autóban, ami vasárnap délután balesetet szenvedett Jászalsószentgyörgy és Szászberek között.

Dobos Zsófia Tünde

Árokba hajtott egy autó a 32-es főút 53-as kilométerszelvényénél november 2-án, délután négyórakkor – érkezett a hír a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. 

06.05.2021,Tarnow,,Poland,,Damaged,And,Destroyed,Car,In,Drainage,Ditch
Lesodródott az útról és az árokban végezte egy autó a 32-es főúton
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A közlemény szerin, a baleset a Jászalsószentgyörgy és Szászberek között törtét. Az autóban hárman utaztak, akik még a tűzoltók kiérkezése előtt saját erejükből tudtak kiszállni. 

A helyszínre a jászalsószentgyörgyi önkéntes tűzoltók siettek ki, akik rögzítették majd áramtalanították a járművet. 

A baleset miatt jelenleg félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu