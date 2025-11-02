2 órája
Szirénázva sietett a tűzoltóutó a 32-es főútra – hárman utaztak az autóban
Hárman is utaztak abban az autóban, ami vasárnap délután balesetet szenvedett Jászalsószentgyörgy és Szászberek között.
Árokba hajtott egy autó a 32-es főút 53-as kilométerszelvényénél november 2-án, délután négyórakkor – érkezett a hír a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.
A közlemény szerin, a baleset a Jászalsószentgyörgy és Szászberek között törtét. Az autóban hárman utaztak, akik még a tűzoltók kiérkezése előtt saját erejükből tudtak kiszállni.
A helyszínre a jászalsószentgyörgyi önkéntes tűzoltók siettek ki, akik rögzítették majd áramtalanították a járművet.
A baleset miatt jelenleg félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon.
