november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
32-es főút

2 órája

Súlyos baleset történt Jászberény közelében, egy embert ki kellett menteni az autóból

Címkék#32-es főút#karambol#útlezárás

Torlódásra kell számítani a környéken a félpályás útlezárás miatt.

Kiss Ádám
Súlyos baleset történt Jászberény közelében, egy embert ki kellett menteni az autóból

Üllőnél, a Budapest felé vezető szakaszon történt a baleset

Forrás: Illusztráció

Fotó: Shutterstock.com

Két jármű, egy terepjáró és egy személyautó ütközött össze a 32-es főúton, Jászberény és Jásztelek között, a 33-as kilométernél. A jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, majd kiszabadítottak egy embert a személyautóból. A mentők szintén a helyszínre érkeztek. 

A forgalom az érintett útszakaszon félpályán, irányítás mellett halad – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu