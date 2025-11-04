Súlyos baleset történt Jászberény közelében, egy embert ki kellett menteni az autóból

Két jármű, egy terepjáró és egy személyautó ütközött össze a 32-es főúton, Jászberény és Jásztelek között, a 33-as kilométernél. A jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, majd kiszabadítottak egy embert a személyautóból. A mentők szintén a helyszínre érkeztek.

A forgalom az érintett útszakaszon félpályán, irányítás mellett halad – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.