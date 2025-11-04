32-es főút
Súlyos baleset történt Jászberény közelében, egy embert ki kellett menteni az autóból
Torlódásra kell számítani a környéken a félpályás útlezárás miatt.
Üllőnél, a Budapest felé vezető szakaszon történt a baleset
Forrás: Illusztráció
Fotó: Shutterstock.com
Két jármű, egy terepjáró és egy személyautó ütközött össze a 32-es főúton, Jászberény és Jásztelek között, a 33-as kilométernél. A jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, majd kiszabadítottak egy embert a személyautóból. A mentők szintén a helyszínre érkeztek.
A forgalom az érintett útszakaszon félpályán, irányítás mellett halad – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
