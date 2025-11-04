november 4., kedd

Karambol

1 órája

Feszítővágót is használni kellett a ceglédi balesetnél – listát közölt a sérültekről a mentőszolgálat

#útzár#baleset#autó

Két autó ütközött össze Cegléden, az Örkényi úton. A helyszínről két férfit és egy nőt szállítottak kórházba – mutatjuk a részleteket!

Nyitrai Fanni

Ahogyan korábban már tájékoztattuk az olvasókat, Cegléden, az Örkényi úton, a Pókbangó utcánál történt baleset kedden délután, két autó ütközött össze. A helyszínre a ceglédi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az egyik járműbe szorult embert feszítővágóval szabadították ki a roncsokból.

baleset Cegléden
Három embert szállítottak kórházba a mentők a ceglédi baleset helyszínéről
Fotó: Tóth Imre / Hajdú-Bihari Napló / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Három ember sérült meg a balesetben

A műszaki mentésben résztvevő tűzoltók a másik autóból is kiemeltek egy embert. Az Országos Mentőszolgálat elmondta, hogy három személyt szállítottak kórházba a baleset után.

– A helyszínről egy férfit végtagsérüléssel, egy nőt és egy férfit pedig mellkasi sérüléssel szállítottak bajtársaink kórházba – tájékoztatott Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

 

