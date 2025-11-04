Teljes útzár Cegléden: két autó karambolozott, a roncsba szorult egy ember

Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a baleset Cegléden, az Örkényi úton történt, a Pókbangó utcánál. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

A baleset helyszínére a ceglédi hivatásos tűzoltókat riasztották

Fotó: Illusztráció/Szoljon.hu-archív

November 4-én, kedden délután fél kettő után nem sokkal ütközött össze két személyautó Cegléden. Az egyik járműbe beszorult egy ember, akit a helyszínre érkező ceglédi hivatásos tűzoltók vágtak ki a roncsból, akit ezt követően átadták a mentőknek. A műszaki mentést végző szakemberek a másik személyautóból is kiemeltek egy embert. A rajok áramtalanították a járműveket, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.