Teljes útzár Cegléden: két autó karambolozott, a roncsba szorult egy ember
Két autó karambolozott kedden délután Cegléden. Az egyik járműbe egy férfi beszorult, akit feszítővágóval szabadítottak ki a szakemberek a roncsból.
Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a baleset Cegléden, az Örkényi úton történt, a Pókbangó utcánál. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
November 4-én, kedden délután fél kettő után nem sokkal ütközött össze két személyautó Cegléden. Az egyik járműbe beszorult egy ember, akit a helyszínre érkező ceglédi hivatásos tűzoltók vágtak ki a roncsból, akit ezt követően átadták a mentőknek. A műszaki mentést végző szakemberek a másik személyautóból is kiemeltek egy embert. A rajok áramtalanították a járműveket, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
