Rendőrök érkeztek a miklósi balesethez, azonnal rendkívüli dologra bukkantak a helyszínelők

November 2-án reggel egy szolnoki lakost állítottak meg a rendőrök ellenőrzés céljából, amikor kiderült, engedély nélkül ült volán mögé.

Két szabályszegőt is fogtak a rendőrök

Forrás: Illusztráció / MW archív

November 2-án reggel egy törökszentmiklósi lakos szenvedett balesetet, a helyszínre a rendőrség is kivonult, akik ellenőrizték a sofőrt, ahol kiderült, hogy nem rendelkezik érvényes jogosítvánnyal. A 33 éves férfit előállították a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságra.

Meghallgatásukat követően mindkét sofőrt szabálysértési őrizetbe vették.