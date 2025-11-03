november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Váratlan fordulat

1 órája

Rendőrök érkeztek a miklósi balesethez, azonnal rendkívüli dologra bukkantak a helyszínelők

Címkék#szabályszegés#elfogás#rendőrség

Balesetet szenvedett egy törökszentmiklósi féri, ha ez nem lett volna elég, az ellenőrzésnél azonnal kiderült, hogy rejteget is valamit.

Dobos Zsófia Tünde

November 2-án reggel egy szolnoki lakost állítottak meg a rendőrök ellenőrzés céljából, amikor kiderült, engedély nélkül ült volán mögé.

BA-0750
Két szabályszegőt is fogtak a rendőrök 
Forrás:  Illusztráció / MW archív

November 2-án reggel egy törökszentmiklósi lakos szenvedett balesetet, a helyszínre a rendőrség is kivonult, akik ellenőrizték a sofőrt, ahol kiderült, hogy nem rendelkezik érvényes jogosítvánnyal. A 33 éves férfit előállították a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságra.

Meghallgatásukat követően mindkét sofőrt szabálysértési őrizetbe vették.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu