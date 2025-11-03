Váratlan fordulat
1 órája
Rendőrök érkeztek a miklósi balesethez, azonnal rendkívüli dologra bukkantak a helyszínelők
Balesetet szenvedett egy törökszentmiklósi féri, ha ez nem lett volna elég, az ellenőrzésnél azonnal kiderült, hogy rejteget is valamit.
November 2-án reggel egy szolnoki lakost állítottak meg a rendőrök ellenőrzés céljából, amikor kiderült, engedély nélkül ült volán mögé.
November 2-án reggel egy törökszentmiklósi lakos szenvedett balesetet, a helyszínre a rendőrség is kivonult, akik ellenőrizték a sofőrt, ahol kiderült, hogy nem rendelkezik érvényes jogosítvánnyal. A 33 éves férfit előállították a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságra.
Meghallgatásukat követően mindkét sofőrt szabálysértési őrizetbe vették.
Ezt ne hagyja ki!Ez most komoly?
15 órája
6 km/óra a járdán: kire vonatkozik az új szabály, és miért vezették be? A szakértő mindent tisztáz
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás NB II.
18 órája
Parádés második félidőt produkált a karcagi csapat – galériával
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre