1 órája

Durva karambol a 4-esen, a mentők is azonnal a helyszínre siettek Kenderesnél

Címkék#baleset#kamion#4-es főút#ütközés

Kamion és személyautó ütközött össze Kenderes és Fegyvernek között. A balesethez a mentőket is riasztották.

Mészáros Géza

Hétfőn délelőtt közlekedési baleset történt a 4-es számú gyorsforgalmi főút Kenderes és Fegyvernek közötti szakaszán, a 134-es kilométer közelében – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóosztálya.

Súlyos baleset történt hétfőn délelőtt a 4-es főúton.
Karambol történt a 4-es főúton. A balesethez a mentők is kiérkeztek
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A mentők is kiérkeztek a baleset helyszínére

Információk szerint egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A műszaki mentést végző kisújszállási önkormányzati tűzoltók áramtalanították a személyautót. A helyszínre érkeztek mentők is, de egyelőre arról nincsen tudomásunk, hogy személyi sérülés történt-e.

 

