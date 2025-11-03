Riasztás
1 órája
Durva karambol a 4-esen, a mentők is azonnal a helyszínre siettek Kenderesnél
Kamion és személyautó ütközött össze Kenderes és Fegyvernek között. A balesethez a mentőket is riasztották.
Hétfőn délelőtt közlekedési baleset történt a 4-es számú gyorsforgalmi főút Kenderes és Fegyvernek közötti szakaszán, a 134-es kilométer közelében – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóosztálya.
A mentők is kiérkeztek a baleset helyszínére
Információk szerint egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A műszaki mentést végző kisújszállási önkormányzati tűzoltók áramtalanították a személyautót. A helyszínre érkeztek mentők is, de egyelőre arról nincsen tudomásunk, hogy személyi sérülés történt-e.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre